(live/update) O „explozie” este investigată la o stație de metrou din Londra. Poliția tratează cazul drept „incident terorist”

(update 12:44) Poliția tratează incidentul drept unul "terorist". Unii pasageri s-au rănit în timp ce încercau să iasă din stația de metrou. Unii martori spun că au auzit "o explozie puternică". Poliția investighează o "explozie" produsă pe o linie din metroul londonez. O poză de pe internet arată o găleată albă într-o pungă de supermarket, care a luat foc, lăsată într-un vagon.

"Investigăm un incident la Parsons Green", a scris pe twitter Transportul Londrei, transmite bbc.com.

Martorii spun că au văzut oameni cu răni faciale. Alții au spus că era "panică" printre pasagerii care ieșeau din trenul metroului.

Știrea se actualizează.