(live/update) Eurovision 2018: Trupa Doredos a evoluat pe scena de la Lisabona. Au mai rămas câteva țări până la start voting

(ora 23:41) Republica Moldova a evoluat pe scena de la Eurovision sub numărul 19. Mai sunt șapte țări, până la start votig.

(ora 22:12) Nebunie mare în aceste clipe la Lisabona, acolo unde are loc finala Eurovision Song Contest 2018. Trupa DoReDoS care în acest an reprezintă Republica Moldova va ieși pe scenă sub numărul 19.





Ordinea evoluării pe scena Eurovision:

1. Ucraina

2. Spania

3. Slovenia

4. Lituania

5. Austria

6. Estonia

7. Norvegia

8. Portugalia

9. Marea Britanie 10. Serbia

11. Germania

12. Albania

13. Franța

14. Republica Cehă

15. Danemarca

16. Australia

17. Finlanda

18. Bulgaria

19. Republica Moldova

20. Suedia

21. Ungaria

22. Israel

23. Olanda

24. Irlanda

25. Cipru

26. Italia