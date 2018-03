(live/foto/update/video) Marea Adunare Centenară din Chișinău a fost declarată închisă cu Hora Unirii

(update 13:17) Deputata PLDM, Maria Ciobanu: Basarabia vrea la țara mamă. Rușine Parlamentului de la Chișinău că nu au dorit organizarea unei ședințe solemne. Vor ei sau nu, dar oricum idealul nostru comun va fi realizat.

(update 13:10) Aflat în arest la domiciliu, ex-primarul Dorin Chirtoacă, vorbește manifestanților despre realizările sale și a partidului Liberal: În 2007 am mers să depunem flori și am fost arestați, am sărbătorit Unirea fiind arestați. Am construit la gară monumentul în memoria victemelor deportărilor comuniste. Unire!

Pub

(update 13:00) În aceste clipe vorbește ex-președintele României, Traian Băsescu. Dânsul amintește de evenimentele din 1989 din Moldova. mai mult, el cere politicienilor să voteze cât mai urgent Unirea.

(update 12:15) Nicio televiziune importantă nu transmite marea manifestație din Piața Marii Adunări Naționale. Asta în timp ce, din primele imagini de la fața locului sunt deja mii de oameni, iar centru Chișinăului e plin de oameni. Reporterul UNIMEDIA este la fața locului și transmite în direct din Piață.

Mitingul a început cu intonarea imnului Republicii Moldova, „Limba Noastră” și cel al României „Deșteaptă-te Române”.

(update 11:50) Imagini live cu drona de la sediul Partidului Liberal.

(update 11:30) Măsuri sporite de securitate. Zeci de polițiști au fost aduși în spatele Guvernului.

Privesc.eu a început transmiterea live a evenimentului.

(update ora 11:10) Zeci de manifestanți își fac apariția în Piața Marii Adunări Naționale. Îmbrăcați în straie naționale, cu steaguri, dânșii au ieșit de la slujba care a avut loc la Biserica Teodora de la Sihla și merg spre marele eveniment.

"Marea Adunare Centenară", dedicată împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, are loc astăzi, duminică, la Chişinău, începând cu ora 12.00.

Ora 9.45, în Piața Marii Adunări Naționale au început pregătirile pentru manifestație. A fost instalată o scenă, de asemenea putem vedea din imagini și câteva persoane.

UNIMEDIA va transmite live evenimentul.