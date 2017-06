(live) Lansarea cursei. Cinci troleibuze de tip nou vor circula pe traseul PMAN- Aeroport

Cinci troleibuze fără fir vor circula începând de azi pe traseul iața Marii Adunări Naționale - Aeroport.

Ruta de troleibuz nr.30 „Aeroportul Internaţional Chişinău – Piaţa Marii Adunări Naţionale” va circula cu următorul itinerar:

Tur: Aeroportul Internaţional Chişinău – bd. Dacia – viaduct – str. Ciuflea – bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni – str. 31 august 1989;

Retur: str. 31 august 1989 – str. A. Puşkin – bd. Ştefan cel mare şi Sfânt – str. Ciuflea – viaduct – bd. Dacia – Aeroportul Internaţional Chişinău.



Pe ruta de troleibuz nr. 30 vor circula troleibuzele cu mers autonom.



De asemenea, începând de azi, se anulează ruta de autobuz „A” „Aeroport – or. Vatra” şi se redeschide ruta de autobuz nr. 20 „str. 31 august 1989 – or. Vatra”, cu următorul itinerar:



Tur: str. 31 august 1989 – str. A. Puşkin – bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt – Piaţa „Dimitrie Cantemir” – Calea Ieşilor – or. Vatra;



Retur: or. Vatra – Calea Ieşilor – Piaţa „Dimitrie Cantemir” – bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni – str. 31 august 1989.