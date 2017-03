(live) Furtuni puternice de zăpadă în SUA. Circa 60 de centimetri de zăpadă s-au depus în New York

În mai multe zone din nord-estul Statelor Unite a fost decretată stare de urgenţă din cauza furtunii de zăpadă Stella, care a dus la anularea a peste 6.800 de zboruri şi închiderea şcolilor din mai multe zone, inclusiv în oraşul New York.

Furtuna Stella, prognozată a fi cea mai cea mai puternică din această iarnă, a afectat o zonă întinsă din nord-estul Statelor Unite, printre cele mai afectate fiind oraşele New York, Boston, Washington sau Philadelphia.

Se estimează că în urma furtunii se vor depune până la 61 de centimetri de zăpadă în New York, iar vântul va băte cu peste 96 de kilometri la oră. Serviciul Naţional de Meteorologie din SUA a emis o alertă de viscol pentru o regiune care se întinde din Connecticut în nord şi până la New Jersey în sud, începând de marţi dimineaţa.

Potrivit Mediafax, peste 6.800 de zboruri au fost anulate luni şi marţi, cele mai multe de pe aeroporturile din New York, Boston, Washington, Baltimore şi Philadelphia, potrivit site-ului FlightAware.

Din cauza vremii nefavorabile au fost închise şcolile din New York, şi unele părţi din Connecticut, Massachusetts and Rhode Island, cât şi din Washington DC şi nordul Virginiei. În oraşul New York, primarul Bill de Blasio a decretat stare de urgenţă încă de la finalul zilei de luni.

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a sfătuit populaţia să-şi facă provizii pentru mai multe zile şi să evite să iasă din locuinţe.