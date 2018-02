(interviu) Petru Jardan: „Avia Invest” acordă o deosebită atenție siguranței zborurilor, securității și confortului pasagerilor”

Din moment ce a fost dat în concesiune, în 2013 companiei administrator „Avia Invest” s-au făcut investiţii masive în modernizarea Aeroportului Internaţional Chişinău (AIC). Peste 60 de milioane de euro au fost investite în modernizarea infrastructurii aeroportului. Lucrările de dezvoltare la AIC sunt încă în desfăşurare, însă pasagerii simt deja beneficiile.

Anul 2017 a fost unul extrem de important. În premieră pentru R. Moldova, concesionarul „Avia Invest” a decis construcţia celei de-a doua piste la Aeroportul Chişinău. Aceasta fiind unica soluţie, astfel încât să fie posibilă operarea non stop a zborurilor pe perioada reconstrucţiei. În felul acesta am evitat suspendarea curselor aeriene şi restricţionarea traficului aerian. Aceste lucrări majore au fost efectuate fără a întrerupe activitatea operaţională a aeroportului.

Aţi putea da exemple concrete de investiţii în modernizarea aeroportului de când acesta a fost concesionat?

Pe parcursul celor 4 ani de investiţii, Aeroportul Chişinău a fost transformat radical. Aprecierile experţilor internaţionali care au evaluat rezultatul lucrărilor efectuate nu fac decât să confirme că R. Moldova are un aeroport modern şi sigur, fiind unul dintre cele mai competitive din regiune. Cele mai importante investiţii sunt:

- Construcţia unei parcări multietajate cu 800 de locuri;

- Terminalul a fost extins, suprafeţele vechi fiind complet renovate, a fost introdus un nou concept pentru terminal. În plus, au fost create condiţii optime pentru fluidizarea traficului de pasageri în terminal, fiind extinsă şi renovată complet zona de check-in şi o sală absolut nouă la sosiri. Capacitatea fluxului de pasageri într-o direcţie este de 750 de pasageri pe oră, faţă de 420 pasageri – capacitate estimată în 2013. Prin urmare, inconvenienţele pasagerilor au fost reduse substanţial.

- Un segment al pistei cu o lungime de 1 km a fost reconstruit de la zero şi este operabil, pe această porţiune a fost modernizat şi sistemul de balizaj;

- 80% din lucrările de reconstrucţie a celei de-a doua piste au fost deja finalizate;

- Au fost reconstruite integral 6 căi de rulare şi 60 mii m2 din platforma pentru staţionarea aeronavelor, fiind mărită esenţial capacitatea portantă a acestor învelişuri;

- A fost construit un nou sistem de drenaj, evacuare şi purificare a apei;

- Sistemul de alimentare cu energie electrică a fost modernizat, fiind înlocuite echipamentele învechite din cadrul staţiilor de transformatoare şi construit un nou punct principal de distribuţie;

- A fost înlocuit sistemul de cabluri pe o lungime de 29 km.

Presupun că în ceea ce faceţi aveţi o prioritate absolută. Care este aceasta?

Dat fiind faptul că aeroportul reprezintă un obiect strategic important la nivel naţional, avem mai multe priorităţi. „Avia Invest” alocă toate resursele necesare pentru a spori siguranţa zborurilor, securitatea şi confortul pasagerilor.

Pentru a spori securitatea pasagerilor, „Avia Invest” a achiziţionat echipamente noi de securitate cu o performanţă superioară pentru verificarea securităţii bagajelor – porţi de detecţie a metalelor, detectoare portabile de metale pentru controlul pasagerilor şi a personalului, sisteme electronice de control al accesului şi detectoare de explozivi. AIC este primul aeroport din CSI care utilizează astfel de sisteme avansate de control şi securitate. Totodată, s-a investit şi în pregătirea profesională a personalului din acest domeniu.

Pentru ca fiecare aeronavă să aterizeze şi să decoleze în deplină siguranţă, au fost efectuate investiţii în modernizarea şi reconstrucţia întregii infrastructuri aeroportuare. Indicele PCN (capacitatea portantă) a crescut de la 51 unităţi la peste 70 unităţi, ceea ce a dus la creşterea semnificativă a capacităţii operaţionale a suprafeţelor noi de lucru. În plus, pentru a asigura un nivel ridicat al siguranţei zborurilor, sistemul de balizaj luminos pentru suprafeţele noi reconstruite corespunde categoriei CAT III, conform standardelor europene. Ceea ce presupune, aterizarea şi decolarea în siguranţă a aeronavelor în condiţii de vizibilitate redusă.

În consecinţă, putem spune că Aeroportul Internaţional Chişinău devine tot mai atractiv?

Cu siguranţă toate schimbările care au avut loc joacă un rol decisiv pentru a face Aeroportul Chişinău mai atractiv pentru companiile aeriene. Ca urmare a modernizării, portofoliul de destinaţii a fost diversificat şi extins, iar „Wizz Air” – cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est a creat o bază operaţională la Aeroportul Internaţional Chişinău. Mai mult decât atât, mai multe companii aeriene şi-au manifestat interesul de a opera zboruri spre noi oraşe solicitate de către pasageri.

Ce întreprindeţi pentru promovarea Aeroportului Chişinău pe plan internaţional?

Suntem activi şi expunem stand-ul Aeroportului Internaţional Chişinău la cele mai importante forumuri din aviaţie din Europa şi din întreaga lume: Routes Europe, RoutesSilkRoad, World Routes etc. La aceste conferinţe specialiştii noştri fac prezentări şi poartă discuţii cu reprezentanţii companiilor aeriene şi organizaţiilor internaţionale din domeniul aviaţiei în scopul măririi şi diversificării portofoliului de destinaţii operate din Chişinău. Astfel, prin intermediul acestor întâlniri promovăm nu doar AIC, dar şi imaginea întregii ţări.

Ştim că efortul Dvs. a fost apreciat şi la nivel internaţional…

Cred că vă referiţi la distincţia „Compania din zona CSI care a adus cele mai mari investiţii pentru un aeroport”. Această distincţie ne-a fost acordată la categoria aeroporturilor cu traficul de pasageri de până la 5 milioane pe an. Aeroportul Chişinău s-a remarcat în mod deosebit în publicaţiile internaţionale prin investiţiile realizate, progresul înregistrat şi distincţiile primite. Toate aceste realizări sunt apreciate de către portalurile şi revistele de specialitate internaţionale, reflectate în: „Anna Aero”, „Routes Online”, „Future Airport” etc. Totodată, am fost plăcut surprinşi că unul dintre cele mai populare portaluri informaţionale din aviaţie – „Anna Aero” a desemnat Aeroportul Chişinău ca fiind aeroportul cu cel mai impresionant decor de iarnă. Considerăm aceste distincţii o altă confirmare a eforturilor depuse de noi în aceşti ani.

Dacă ar fi să recapitulaţi în câteva fraze munca Dvs. din ultimii ani, care ar fi acestea?

Modernizarea infrastructurii aeroportului a contribuit în mod considerabil la îmbunătăţirea nivelului de securitate a pasagerilor şi a siguranţei zborurilor, ceea ce a jucat un rol decisiv în devenirea Aeroportului Internaţional Chişinău mai atractiv pentru companiile aeriene. În ultimii trei ani, traficul de pasageri la Aeroportul Internaţional Chişinău practic s-a dublat. Portofoliul de destinaţii a fost diversificat şi extins. Si desigur, „Avia Invest” a alocat toate resursele necesare pentru a asigura un nivel ridicat de confort şi siguranţă pentru toţi pasagerii. În cele din urmă, toate aceste îmbunătăţiri contribuie la oferirea celor mai bune servicii posibile companiilor aeriene, făcând în acelaşi timp călătoria plăcută pentru pasageri.

Sursa: Almanah Politic 2017