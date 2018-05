(interviu) Ion Ceban: Avem și viziune, și voință, dar și capacitate de a schimba în bine lucrurile în capitală

T: Dle Ceban, am observat că în această campanie electorală folosiţi frecvent expresia „administrarea eficientă a municipiului Chişinău”. De ce?

I.C.: Sunt ferm convins că acesta este unul din cele mai importante aspecte la care locuitorii capitalei trebuie să atragă atenţie, pentru că marea majoritate a problemelor cu care ne confruntăm acum se datorează inclusiv incapacităţii celor ce au condus până acum Primăria de a administra eficient starea de lucruri din municipiu.

Noi venim cu o abordare complexă în acest sens şi, până în luna aprilie 2019, vom prezenta un nou Plan General al Chișinăului, în baza căruia capitala se va dezvolta şi va ajunge un oraș modern. Fără un astfel de plan dezvoltarea municipiului este imposibilă, or lucrurile bune, chiar şi dacă se fac, nu pot genera eficienţă atâta timp cât sunt ceva fragmentar. În opinia noastră, fiecare efort trebuie să fie o piesă dintr-un puzzle complex, iar odată ce-i este găsit locul potrivit, să contribuie la atingerea unui obiectiv comun, a obiectivului nostru major – oraş modern, dezvoltat.

T: Când vorbiţi despre administrarea eficientă a oraşului, vă referiţi şi la administrarea proprietăţii municipale?

I.C.: Evident. Ne propunem să facem o revizie totală a proprietăţii municipale, să clasificăm toate zonele verzi ale oraşului, ca atunci când vom vorbi despre fiecare proiect concret care să contribuie la dezvoltarea capitalei să ştim concret ce avem la dispoziţie şi care sunt limitele în care se poate de acţionat. Regret că până acum aceste lucruri simple la prima vedere nu au fost făcute şi consider că aici e vorba nu doar de incompetenţă, ci şi de reavoinţă. Or, atâta timp cât nu e clar ce proprietate municipală avem concret, aceasta poate fi folosită după bunul plac al diferitor factori de conducere din Primărie şi nu numai. Atâta timp cât nu sunt clasificate corespunzător zonele verzi, sunt posibile orice abuzuri, care au la bază scheme corupţionale dezvoltate de-a lungul anilor. Tot acest haos dirijat pe alocuri şi folosit în scopuri infracţionale nu mai poate continua şi îl voi curma imediat ce voi prelua funcţia de Primar general al municipiului Chişinău.

T: De ce credeţi că veţi reuşi? Or, se ştie că orice nou conducător întâi de toate are de dat o luptă cu sistemul pe care-l moşteneşte…

I.C.: Şi eu, şi cei din echipa mea suntem conştienţi de rezistenţa pe care o poate opune sistemul corupt din administraţia locală, cimentat de decenii, acei funcţionari care s-au hrănit constant şi continuă să se hrănească din schemele corupţionale ce funcţionează la randament maxim pentru ei. De aceea, în decursul a şase luni din momentul preluării funcţiei de Primar general al capitalei, toți funcționarii Primăriei vor fi atestaţi pentru funcția deținută. Toți funcționarii municipali, suspectați de corupție, vor fi verificaţi de organele competente, iar pe durata anchetei vor fi suspendați din funcție sau concediați. În acelaşi timp vreau să vin cu un mesaj clar pentru acei funcționari care își fac treaba onest: Ei vor continua să lucreze în funcțiile deținute! Ţinta noastră sunt funcţionarii corupţi, nu acei care îşi exercită atribuţiile conform statului pe care-l au şi conform legii!

T: Din discursul Dvs. electoral am desprins o teză interesantă – o nouă structură a Primăriei. Ce aveţi în vedere?

I.C.: Una din primele măsuri pe care le voi întreprinde imediat după preluarea mandatului va fi demararea unui audit total al tuturor direcțiilor și întreprinderilor

subordonate Primăriei. Anume în baza acestui audit va fi elaborată o nouă structură a Primăriei, despre care aţi întrebat. Nu este un secret că actuala structură nu e doar depăşită de timp, ci şi, în mare parte, ineficientă. Mai mult ca atât, actuala structură e concrescută puternic şi încadrată în amplele scheme de corupţie, care sufocă capitala, nu-i permit oraşului să se dezvolte, după cum ar fi trebuit să fie. Noi nu concepem dezvoltarea capitalei fără o Primărie eficientă, iar pentru ca Primăria să genereze eficienţă se impun schimbări radicale şi ele vor fi făcute!

T: Nu mai puţin importantă este şi transparenţa în activitatea unui organ public. Ce aveţi de gând din acest punct de vedere?

I.C.: Lipsa de transparenţă este o problemă reală, proporţiile căreia îngrozesc, dacă intri în esenţa fiecărui proces, fiecărui document ce circulă pe coridoarele Primăriei, iar la un moment dat devine obligatoriu pentru executare. Lipsa de transparenţă generează corupţie, de aceea îmbunătăţirea situaţiei din acest domeniu va fi o prioritate pentru noi. Ne propunem ca toate deciziile din Primărie să fie adoptate transparent şi deschis. Acestea vor fi publicate pe site-ul Primăriei și pe panourile de informare. Vom continua practica, pe care am insistat în ultimii trei ani: transmiterea în regim real on-line a ședințelor comisiilor din cadrul Consiliului Municipal. Fiecare direcție a Primăriei va fi obligată să publice planurile de lucru, datele concrete și să raporteze public implementarea punctuală a fiecărui document, cel puțin o dată pe lună, sau la sfârșitul fiecărei etape din cadrul proiectelor și programelor municipale.

Tot în sensul asigurării transparenţei, voi face tot posibilul pentru ca orașul să treacă pe deplin la managementul modern al proiectelor și programelor. Acest proces trebuie să poată fi urmărit pas cu pas, etapă cu etapă, ca să nu mai apară nici suspiciuni, dar nici premise pentru noi acte de corupţie.

T: Va fi valabil şi în cazul vânzării şi oferirii în arendă a proprietăţii municipale?

I.C.: Cu siguranţă, căci anume în acest domeniu au loc cele mai mari acte de corupţie şi noi, socialiştii, nu o dată am atras atenţia asupra acestui fapt, opunând o rezistenţă dură tuturor tentativelor ilegale ce se întreprindeau de către conducerea coruptă a Primăriei. Obiectivul nostru este ca vânzarea şi arendarea proprietăţii municipale să fie posibilă doar prin licitaţie, aşa cum e normal să fie şi aşa cum se face în toate ţările dezvoltate, care luptă realmente cu corupţia.

Problema este cu atât mai acută cu cât, se ştie, că în ultimii 10 ani, în rezultatul fraudelor și furturilor totale, bugetul municipal a fost furat cu peste 6 miliarde de lei. Aceşti bani ar fi putut fi folosiţi pentru dezvoltarea oraşului şi, credeţi-mă, dacă acest lucru se făcea, astăzi Chişinăul ar fi arătat cu totul altfel.

T: În ultimii ani, bugetul municipal a fost permanent motiv de dispută politică. Veţi veni cu viziuni, abordări noi în acest domeniu?

I.C.: Noi vom insista ca să nu se mai repete practica anilor precedenţi, iar bugetul municipal să fie adoptat exclusiv în termenul prevăzut de legislaţie şi în condiţii de maximă transparenţă. Mai mult ca atât, vom asigura raportarea publică a fiecărui leu cheltuit din bugetul municipal.

Vor fi numiți administratori competenți, care vor avea drept sarcină controlul

asupra executării bugetului în timp util și calitativ. De asemenea, vor fi furnizate cu regularitate rapoartele privind execuția bugetelor de către fiecare direcție a Primăriei. Iar funcționarii vinovați de neexecutarea sau întârzierea executării bugetului vor fi concediaţi.

T: Ce aţi avut în vedere când aţi anunţat despre intenţia de introducere a responsabilităţii personale a funcţionarilor?

I.C.: Faptul că fiecare funcționar al Primăriei va fi responsabil personal de un anumit domeniu şi va raporta public despre starea de lucruri din domeniul ce i-a fost încredinţat. Fiecare derapaj, fiecare pas ce va fi calificat drept incompetenţă va fi sancţionat dur, pentru că numai astfel vom putea asigura condiţii optime pentru dezvoltarea municipiului Chişinău.

De asemenea, în spiritul deschiderii şi transparenţei, în fiecare lună se vor desfășura ședințe în teritoriu, cu participarea Primarului de Chișinău, a pretorilor de sector și primarilor din suburbii. De fiecare problemă ce va fi pusă în discuţie va fi responsabil un anumit funcționar. Acesta va supraveghea şi modul de implementare a deciziilor ce vor fi luate. Astfel, ne vom asigura că acţiunile de acest gen vor genera eficienţă maximă.

T: Aţi putea deschide parantezele despre sistemul de achiziţii publice electronice, pe care l-aţi anunţat?

I.C.: Înainte de a vă răspunde la întrebare, ţin să vă amintesc că, la propunerea Partidului Socialiștilor, din luna februarie 2018, Primăria a trecut la achizițiile publice electronice în anumite domenii. Drept urmare, aproximativ 25% din fonduri au fost economisite.

Sarcina mea și a echipei noastre este să facem tot posibilul ca un număr cât mai mare de instituții ale primăriei și întreprinderilor municipale să treacă într-un an la achiziții publice electronice.

De asemenea, împreună cu echipa, vom implementa la Primărie platforma de comerţ electronic. Astfel, dreptul de comerț stradal va fi obţinut prin licitații municipale prin intermediul unei singure platforme electronice de tranzacționare.

Totodată, avem în vedere dezvoltarea și implementarea sistemului „Casa electronică”, în cadrul căreia va fi posibilă desfășurarea de adunări și sondaje, familiarizarea chișinăuienilor cu orice informație recentă și actuală despre locuința sa. Prin acest sistem, fiecare locuitor va putea să afle despre reparații, sistarea apei calde, încălzirii, etc.

T: Dle Ceban, o problemă semnalată de unii analişti şi jurnalişti în această campanie este că promisiunile candidaţilor nu tot timpul sunt realizabile. Platforma Dvs. electorală cum e din acest punct de vedere?

I.C.: Pe deplin realizabilă, or nu e vorba de un document declarativ, ci de unul elaborat până în cele mai mici detalii împreună cu diverşi experţi în domeniu. Plus că echipa noastră are şi o experienţă enormă, inclusiv ca urmare a activităţii în Consiliul Municipal Chişinău. Şi Dvs., şi ceilalţi locuitori ai capitalei vă veţi convinge că noi avem şi viziune, şi voinţă, dar şi capacitate de a schimba în bine lucrurile în capitală, chiar din primele zile după ce voi prelua mandatul de Primar al Chişinăului.

T.: Vă mulțumim!