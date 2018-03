(infografic) Lumea devine digitală: Sunt 5,1 miliarde de utilizatori unici de telefoane mobile

Avansurile tehnologice ajung la tot mai mulţi oameni de pe planetă, care are acum o populaţie de aproape 7,6 miliarde de persoane. Pentru mulţi dintre locuitorii Pământului, primul şi singurul dispozitiv cu care au accesat internetul este telefonul mobil.

Numărul utilizatorilor unici de telefoane mobile este de 5,1 miliarde, potrivit datelor furnizate de Hootsuite şi We Are Social. Totodată, acum sunt 4 miliarde de utilizatori de internet în lume, iar 3 miliarde dintre aceştia sunt activi pe o reţea de socializare online. zoom in

Pub

Alte informaţii interesante din studiul „Digital in 2018”, realizat de Hootsuite şi We Are Social:

- Faţă de ianuarie 2017, numărul utilizatorilor de internet din lume a crescut cu 7% (+248 de milioane). Cea mai mare creştere, de 20%, a fost consemnată în Africa.

- În Europa sunt 674 de milioane de utilizatori de internet (rată de penetrare de 80%).

- Cea mai mare parte a populaţiei planetei (4,87 miliarde de persoane) este compusă din oameni cu vârste cuprinse între 16 şi 64 de ani.

- Numărul celor care accesează în mod constant internetul de pe dispozitive mobile este de 3,72 miliarde.

- Cea mai ridicată rată de penetrare a internetului (99%) este în Qatar, iar cea mai redusă (0,06%) în Coreea de Nord.

- Cele mai vizitate cinci site-uri din lume sunt: Google, Facebook, YouTube, Baidu şi Xvideos.com (sursa: SimilarWeb).

- Cele mai căutate cinci cuvinte pe internet în 2017 au fost: facebook, youtube, google, you şi news.