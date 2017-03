(infografic) Bani aruncați pe „apa sâmbetei”? Cât plătește Moldova pentru poliție și cât de justificate sunt acește cheltuieli

Aproape 2.55 miliarde lei s-au cheltuit în anul 2016, din bugetul național, pentru Ministerul Afacerilor Interne. Suma este impresionantă având în vedere că nu cheltuim la fel de mult pe educație și sănătate luate împreună. Apare întrebarea, cât de eficiente sunt aceste cheltuieli publice în comparație cu cele efectuate de alte țări?

Expertul în politici economice, Denis Gorea a analizat activitatea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din Moldova și cheltuielile care se fac pentru întreținerea acestui minister.

Pentru a avea o situație mai clară, expertul a comparat situația cu țările din UE.

Potrivit lui Denis Gorea, Moldova este lider la capitolul cheltuieli cu poliția. Din fiecare 100 lei produși de economia Moldovei, noi achităm aproape 2 lei pentru serviciile prestate de polițiști, de aproape două ori mai mult decât media pentru țările din Uniunea Europeană. Spre comparație, vecinii noștri români achită cu 30% mai puțin decât noi pentru serviciile MAI.

Astfel, dacă am reduce cheltuielile pentru MAI din Moldova la nivelul celor din țările UE, am economisi anual aproape un miliard de lei.

Cu banii economisiți am putea repara câte 20 de kilometri de drum național în fiecare an, fără a fi nevoiți să ne împrumutăm de la instituțiile internaționale pentru asta. Spre exemplu, am putea repara integral drumul Chișinău – Vadul lui Vodă în 2018, fără cheltuieli suplimentare la buget.

Expertul spune că o altă modalitate de a studia eficiența MAI este și prin examinarea raportului dintre populație și număr de polițiști.

Conform datelor prezentate în info-graficul alăturat, nici la acest capitol Moldova nu stă mai bine. Un angajat MAI din Moldova revine la 223 de cetățenii ai acestei țări, cu mult sub media UE de 348 de cetățeni. Pentru comparație, un polițist român servește interesele a 377 de cetățeni, cu 154 de cetățeni mai mult decât colegul său moldovean.

Dacă Moldova ar vrea să ajungă țările UE din urmă la capitolul eficiența polițiștilor, ar trebui să avem 10 mii de polițiști în loc de 16 mii cât avem acum.

Ce ar trebui să ne alarmeze este și faptul că numărul angajaților MAI pare a fi în creștere, deși populația țării este în scădere.

Din rapoartele MAI putem afla că la începutul lui 2016, Moldova avea deja 16205 de angajați a MAI (ofițeri și subofițeri), în comparație cu 15918 în 2014.

Trendul acesta ascendent din Moldova e contrar evoluției din țările Uniunii Europene, unde numărul de polițiști este în scădere chiar dacă populația UE este în creștere. Ministerele de interne din țările UE adoptă rapid tehnologiile moderne de supraveghere și, ca rezultat, nu mai au nevoie de același număr de polițiști pentru a asigura ordinea publică.

