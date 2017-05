(galerie foto) Noi oportunități pentru specialiștii IT din țară. Compania braziliană „Stefanini” a lansat subsidiara la Chișinău

Compania braziliană „Stefanini”, cu o activitate de peste 30 de ani în domeniul tehnologiilor informaționale, a lansat astăzi subsidiara la Chișinău. „Stefanini” se bucură de o prezență în 86 de orașe din 39 de țări din toată lumea, iar acum aceasta a deschis ușile și pentru specialiștii din domeniul IT de la noi din țară.

„We speak fluent software in 35 languages” (trad. din engleză: Noi vorbim fluent software în 35 de limbi) – este sloganul companiei, așa cum cei aproximativ 21.200 de angajați din întreaga lume oferă consultanță și servicii în 35 de limbi. Compania este specializată în deservirea sectoarelor precum E-Comerț, telecomunicații, asigurări, infrastructură IT, turism, utilizând cele mai performante tehnologii precum Java, .NET, Javascript, PHP, C/C++, Mobile. Aceasta are în portofoliu de clienți companii de top din întreaga lume care vin din diferite domenii, precum servicii financiare, industria prelucrătoare, telecomunicații, servicii, tehnologii sau sectorul public.

În Moldova compania a decis să lanseze o subsidiară, deoarece dorește să pună accent pe educație, dar și pentru că sunt potențiali angajați care au cunoștințe tehnice, cât și cunoștințe în limbile engleză și rusă. Totodată, aceasta își dorește să dezvolte domeniul IT din țară.

„Piața Moldovei este interesantă pentru „Stefanini”, deoarece avem tineri care doresc să crească în sfera IT, ei văd succes prin ceea că investesc în educația lor, dezvoltă cunoștințele tehnice, cât și capacitățile de a vorbi limbi străine”, a spus coordonatorul locației din Chișinău, manager de operațiunea site-ului în cadrul companiei „Stefanini”, Moldova, Eduard Panfile.

Concurența pe piață este inevitabilă, însă spre deosebire de celelalte companii, „Stefanini” pune accentul pe tranformările digitale și pune necesitățile clienților în prin plan.

„„Stefanini” este o companie suficient de mare încât să aibă în paletă toate tipurile de servicii IT, dar în același timp, suficient de mică încât să fie flexibilă și să se adapteze la cerințele clientului. Companiile mai mari cu care concurăm sunt mult mai rigide și mai puțin capabile de a se adapta. Totodată, acesta este un business de familie, lucru foarte important, pentru că Marco Stefanini, deținătorul și fondatorul companiei, este încă implicat în afacere și este foarte ușor să ajungi la el, pentru că sunt puține straturi de management până a lua legătura cu el. Astfel, nevoile fiecărui client pot fi ascultate chiar de el, care poate lua orice decizie în cadrul companiei. Clienții noștri actuali apreciază mult acest lucru la noi”, spune director de operațiuni pentru divizia de dezvoltare de aplicații în cadrul companiei „Stefanini”, România, Sabin Gârlea.

În Republica Moldova, compania are deja 40 de angajați care sunt specializați pe limba rusă, engleză și suedeză, iar acum este în căutare de specialiști vorbitori de spaniolă, germană și altele. La angajare, compania oferă un pachet salarial atractiv, traininguri în IT și Soft, posibilitatea de a dezvolta o carieră într-un mediu internațional, echipă prietenoasă și tânără, dar și o serie de beneficii extrasalariale.

„Stefanini”organizează anual stagii de practică pentru tinerii specialiști. În luna iulie a acestui an, compania va lansa un program de internship plătit care va dura șase luni, în cadrul căruia își propun să îi ajute pe proaspeții absolvenți să își îmbunătățească cunoștințele de bază în domeniu și să învețe lucruri utile ca, ulterior, să se poată alătura echipei. Compania își dorește să depășească așteptările clienților prin tehnologii și inovații și să devină cei mai buni furnizori de tehnologie.



