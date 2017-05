(galerie foto) Marșul „Fără frică”, în imagini

Îmbrăcați în tricouri cu mesaje „Fără Frică” și cu flori în mâini, reprezentații comunițătii LGBT, activiști civici, dar și susținători ai drepturilor omului au manifestat în centrul capitalei într-un marș al tăcerii.

Marșul s-a desfășurat sub genericul „Flower power”, astfel, în loc de pancarte, manifestanții au avut flori, iar de la geamul unei clădiri, petale de trandafir au căzut peste aceștia.

Marşul de solidaritate a comunității LGBT are loc pentru al cincilea an consecutiv și are drept scop de a sensibiliza oamenii privind drepturile persoanelor LGBT din Republica Moldova. Mai multe detalii găsiți aici.