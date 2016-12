(galerie foto) Istoria unui tânăr antreprenor: Își câștigă pâinea din electricitate, iar economiile le investește într-o mini-fermă de vaci

S-a visat director de bancă, își câștigă pâinea din electricitate, iar economiile le investește într-o mini-fermă de vaci. Este istoria lui Alexei Jolobnițchi – un tânăr antreprenor din capitală. Spune că vrea să distrugă stereotipul „în Moldova tinerii fără susținere și legături nu reușesc” și este convins în asta.

Alexei Jolobnițchi muncește de mai mulți ani în Federația Rusă în calitate de inginer electric. Spune că se câștigă bine în domeniu dat, doar că nu se vede toată viața muncind departe de familie. Așa că, de doi ani, toate economiile lui Alexei sunt investite în mini-ferma pe care a deschis-o în localitatea Bulboaca, Anenii Noi.

„Am pornit afacerea deoarece avem niște bani agonisiți și nu intenționam să-i țin la ciorap. M-am gândit să investesc în ceva care ulterior să-mi aducă un venit”, ne spune Alexei Jolobnițchi.

Folosind experiența obținută în Elveția și cele câteva hectare de pământ arabil ale bunicilor, Alexei s-a gândit să pună pe roate o mini-fermă de vaci pentru produse lactate eco.

Poza: Alexei Jolobnițchi

„Când eram student la facultatea Bănci și Burse de Valori, în anul 2006, prin intermediul unui program destinat studenților am fost pentru patru luni în Elveția. Acolo am fost la o familie care se ocupa cu producerea produselor lactate ecologice. Familia respectivă avea 40 de vaci, iar noi, două persoane făceam toată treaba”, adaugă Alexei Jolobnițchi.

Și pentru ca lucrurile să fie puse la punct din start, Alexei a mers la cursurile de instruire antreprenorială din cadrul ODIMM.

„În timpul acestor cursuri am pus la punct fiecare detaliu. După încheierea cursurilor am beneficiat și de 200 de mii de lei, bani pe care i-am investit în afacere”, subliniază Alexei.

Mini-ferma este la Bulboaca, acolo unde locuiesc părinții și buneii lui Alexei.

„Am decis că cel mai bine este să deschidem afacerea lângă casa părinților. Fiindcă ei au grijă de tot. Exact în acea perioadă, vecina părinților, care este plecată peste hotare, scosese terenul de vânzare, așa că am procurat de la ea terenul. Deoarece nu aveam toată suma de 8 mii de euro, ne-am înțeles să-i dau acești bani în 3-4 ani. Atunci i-am dat doar 20 de mii de lei, adică echivalentul la o mie de euro”, adaugă Alexei.

Poza: Alexei Jolobnițchi

Anul 2015 a fost un an bun pentru Alexei. A cumpărat șase vaci de rasă ucraineană și a pornit construcția grajdurilor necesare pentru mini-fermă.

„Din primul an ne-am pus bine pe picioare. Aveam șase vaci de rasă ucraineană și una moldovenească. Cele de rasă le-am cumpărat cu 20 de mii de lei vaca. Foarte bune vaci. Dădeau câte 21 de litri de lapte pe zi”, spune Alexei.

Brânza, smântâna, laptele și untul de la mini-ferma lui Alexei ajungea pe mesele locuitorilor capitalei.

„Avem înțelegere cu o doamnă care vinde la Chișinău. Laptele îl dădeam cu 20 de lei sticla de un litru și jumătate, smântână costă 35 de lei, brânza – 45, iar untul îl vindem cu 100 de lei kilogramul. Mai avem și unele comenzi pe care le facem direct de acasă”, spune Alexei.

Afacerea mergea bine. Doar că, proprietara terenului unde mini-ferma lui Alexei a început să ia viață s-a răzgândit și a cerut să-i fie achitați ceilalți 7 mii de euro în doar câteva săptămâni.

„Eu nu aveam acești bani la mine fiindcă eu tot ce aveam investisem în fermă. Eram constrâns, fiindcă toată mini-ferma era construită pe teritoriul ei. Așa că am vândut trei vaci și am luat și un credit de la bancă”, adaugă antreprenorul.

Odată cu contractarea creditului, toate investițiile lui Alexei în mini-fermă au fost blocate. Acum, economiile antreprenorului merg la bancă.

„Deoarece am luat creditul pentru o perioadă scurtă de timp, trebuie să întorc lunar o sumă mare de bani. Câteva luni eu am stat prost cu lucrul, așa că am fost nevoit să mai vând două vaci”, adaugă antreprenorul.

Așa se face că în mini-ferma lui Alexei am găsit doar două vaci, doar că nu pentru mult timp, spune Alexei.

„Nu mai am mult de achitat creditul. Au mai rămas două luni și încep să mă pun pe picioare. Începând cu primăvara viitoare vreau să măresc numărul de vite și să finisez construcțiile pornite”, spune Alexei.

Întrebat dacă o astfel de afacere este profitabilă în Moldova, Alexei a răspuns scurt.

„Dacă ai pământ și îți place să muncești – se merită, fiindcă cerere este! Dacă este să facem un calcul, noi făceam vânzări de 9000 de lei pe săptămână”, adaugă antreprenorul.

Așa că, doar birocrația este cea care-i blochează pe tinerii antreprenori din Moldova.

„În Moldova clima este perfectă, pământuri sunt, piață de desfacere este, singurul minus este statul. Autoritățile noastre pe lângă faptul că nu te ajută cu nimic – mă refer aici la un credit mai avantajos, fiindcă peste hotare dobânda este de maxim 2%, la noi – 24%, te mai și blochează. La noi birocrația este mare. Pierzi zile întregi pentru diferite certificate. Și nu pierzi doar timp, dar și bani”, adaugă Alexei.



Acest reportaj a fost realizat în cadrul campaniei Europa pentru Moldova.