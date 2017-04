(galerie foto) Focul Haric a fost întâmpinat în Moldova de sute de credincioşi, printre care şi conducerea ţării

Focul haric a ajuns aseară la Chişinău. Sute de credincioşi, printre care şi politicieni, l-au aşteptat la Catedrala Mitropolitană din capitală. Pentru al cincisprezecilea an consecutiv, flacăra sfântă a fost adusă de la Ierusalim şi preluată de către toate eparhiile pentru a ajunge în fiecare biserică din ţară în noaptea Învierii.

Delegaţia venită din Ţara Sfântă a fot întâmpinată în faţa Arcului de Triumf de către președintele țării, Igor Dodon, împreună cu familia sa.

Și Vladimir Voronin, ex-președintele țării, a fost să ia lumină sfântă.

Lumina Sfântă coboară an de an în Biserica „Învierea Domnului” din Ierusalim și este considerată un miracol al Ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște.

