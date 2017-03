(galerie foto) „Chintesența” moldovenească, expusă la Saint-Étienne, Franța

O colecție de mobilier modern, inspirată din tradițiile gospodărești ale buneilor noștri a fost expusă la Bienala Internațională de Design organizată în orașul francez Saint-Etienne.



Mihai Stamati, absolvent al Universității Tehnice din Moldova, și Maria Bubuioc, absolventă a Universității de Arte din Cluj-Napoca, și-au unit eforturile și expertiza acumulată de-a lungul anilor pentru a crea această colecție.

Tinerii designeri au studiat istoria, au cercetat materiale autentice și au creat „Quntessence” - o colecție de mobilier din lemn, fibră de cânepă și in.



„Orașul Saint-Étienne în această perioadă e sânul lui Dumnezeu pentru orice designer. Suntem aici pentru că proiectul nostru „Quintessence”, la care am lucrat mai bine de jumătate de an, a fost selectat pentru a fi expus în cadrul bienalei, la secțiunea Rue de la République du design. Această secțiune presupune că vitrinele unei străzi din inima orașului sunt eliberate și puse la dispoziția mai multor studiouri de design pentru a-și expune creațiile. Deci adresa noastră, timp de o lună, este Rue de la République, 23 și avem vecini polonezi, letoni, francezi foarte de treabă. Oamenii ne privesc de peste geam, zâmbesc, intră, fac pauze relaxați în balansoar, se așează în jurul mesei, ne complimentează pentru concept și… revin cu prietenii”, povestește Mihai Stamati.



Ediția din acest an a Bienalei Internaționale de Design, care este a zecea la număr, se desfășoară în perioada 9 martie - 9 aprilie 2017.







UNIMEDIA amintește că Mihai Stamati este autorul proiectului „Le gardien des souvenirs”, conceput în 2009 la Paris. Ulterior, acesta a prins viaţă în Moldova, mai multe bănci fiind instalate în parcul Universității Tehnice.



Tot Mihai Stamati este creatorul saniei gigant, care a bucurat copiii din Chișinău în această iarnă.