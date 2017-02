(foto/video) „Vocile curajului”, într-un restaurant moldovenesc din New York. „Ne-am simțit mai aproape de țara noastră iubită”

Vocile curajoase ale lui Pasha Parfeni și Cătălin Josan au încantat aseara moldovenii din New York. Aceștia au evoluat într-un restaurant moldovenesc din renumitul oraș. Interpreții au organizat un concert extraordinar, iar conaționalii noștri au cântat și au dansat împreună cu ei.

„Ce concert extraordinar intr-o atmosfera superba! Sincere mulțumiri lui Pasha Parfeni și Cătălin Josan pentru o seara de neuitat - am cântat și am dansat împreuna, am avut emoții puternice, am dus dorul de casa, și ne-am simțit mai aproape de țara noastră iubită”, scrie o moldoveancă pe pagina sa de Facebook.

Maine artiștii pleacă la Chicago pentru a participa la sărbătoarea Mărțișorului.