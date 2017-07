(foto/video) Primul mini test drive cu noua Tesla Model 3

Colegii de la Motor Trend au avut oportunitatea exclusivă de a realiza un prim mini test drive cu noua Tesla Model 3. Electromobilul a fost prezentat echipei de jurnalişti de peste ocean de către designerul-şef al Tesla Motors, Franz von Holzhausen.

Din primele impresii aflăm că Tesla Model 3 are un caracter sport, are un motor electric dezvoltat de la zero şi o suspensie care are nişte setări interesante.

