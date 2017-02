(foto/video) Premieră: Mercedes-AMG E 63 şi E 63 S 4MATIC+ Estate

Concernul german Daimler AG a dezvăluit oficial varianta cea mai performantă a break-ului E-Class – Mercedes-AMG E 63 Estate, fiind parte a gamei de automobile a anului 2018.

Pe piaţă vor exista două versiuni numite Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ Estate şi Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate. Haideţi să vedem prin ce diferă acestea.

Sub capota acestei maşini se află un nou motor V8 twin-turbo de 4.4 litri volum, care a venit să înlocuiască vechea unitate de 5.5 litri. Acesta produce 579 CP/750 Nm sub capota lui Мercedes-AMG E 63 4MATIC+ Estate şi 620 CP/850 Nm sub cea a lui Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate.

În tandem cu aceste „inimi” puternice sunt puse la mare încercare transmisii modernizate cu nouă trepte AMG SPEEDSHIFT MCT şi un sistem de tracţiune integrală AMG Performance 4MATIC+ care asigură o distribuţie variabilă a cuplului. Cea mai puternică versiune a noului automobil beneficiază şi de un Drift mode.

