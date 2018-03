(foto/video) Platforma video YouTube a anunțat că va produce un film: Vor merge pe urmele gigantului online Amazon

„Vulture Club este în prezent în faza de post-producţie, având-o pe afiş pe actriţa Susan Sarandon, recompensată cu Oscar, în rolul unei infirmiere de la urgenţe, al cărui fiu a fost răpit de terorişti,

În regia cineastei iraniano-americane Maryam Keshavarz, thriller-ul îi mai are în distribuţie pe Edie Falco (The Sopranos, Nurse Jackie) şi Matt Bomer (Magic Mike, American Horror Story: Hotel).

Vulture Club spune povestea unei femei abandonate de guvern care găseşte o comunitate în cele mai neaşteptate locuri ", a declarat Maryam Keshavarz într-un comunicat, scrie agerpres.



Youtube Red, unul dintre serviciile de streaming de la Google, a lansat deja o comedie de science fiction, Lazer Team în ianuarie 2016, însă a fost vorba de un proiect cu buget redus şi actori necunoscuţi, care nu a reuşit să facă impresie la box-office.

Vulture Club are însă o altă prestanţă - la fel ca două alte achiziţii recente ale YouTube Red: parodia Bodied, produsă de starul rap Eminem. Şi documentarul despre industria alimentară Super Size Me 2: Holy Chicken, în regia lui Morgan Spurlock, care urmează după un hit mondial la box office.

Dacă filmul lui Eminem urmează să fie lansat în cinematografe, pelicula lui Spurlock ar putea să fie difuzată niciodată, după ce cineastul a recunoscut că a dat dovadă de comportamente sexuale abuzive în trecut, în plină campanie #MeToo împotriva cazurilor de hărţuire sexuală.



În ceea ce priveşte Amazon, studiourile acestuia au colaborat cu companii de producţie şi distribuţie, cum ar fi Bleecker Street sau Lionsgate, pentru a oferi noilor producţii posibilitatea de a fi difuzate în sălile de cinema înainte de a fi văzute prin serviciul de streaming. Compania este considerată acum un studio de cinema în toată regula, cu filme nominalizate sau premiate la Oscar, cum ar fi The Big Sick, Manchester by the Sea sau The Salesman.