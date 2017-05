(foto/video) Liberalii i-au dăruit lui Dodon o pungă cu „30 de arginți” drept simbol al trădării. „Știm că mai mult de câțiva bănuți nu face, acesta este prețul lui”

Tinerii de la Partidul Liberal au mers astăzi la Președenție pentru a-i face un „cadou” șefului statului, Igor Dodon. Aceștia i-au adus pe o tavă o pungă cu „30 de arginți” în calitate de simbol al trădării. Potrivit imaginilor, aceștia au pus 30 de bănuți de diferite valute. „Nu este vorba în bani, ci în trădare. Știm că mai mult de câțiva bănuți nu face, acesta este prețul lui”, a specificat unul dintre membri.

Tinerii spun că au ales anume această dată, 16 mai pentru că acum 205 ani în urmă, Basarabia a fost alipită la Imperiul Rus după ce boierul Dumitru Moruzi s-a „vândut pentru galbeni și argint” și a trădat țara.

„În fruntea țării stă nepreședintele Igor Dodon, care prin acțiunile sale îl reprezintă exact pe Dumitru Moruzi care, cu 205 ani în urmă, ne-a înstrăinat acest meleag. Pe data de 9 mai, în momentul în care pe teritoriul Republicii Moldova armata rusă defila la Tiraspol, nepreședintele nostru, în loc să condamne aceste acțiuni, era alături de dușmanii noștri. Noi i-am adus un simbol al trădării, un simbol care reprezintă 30 de arginți. Vrem să îi înmânăm acest simbol, ca dumnealui zi și noaptea să-l privească și să se gândească dacă merită să trădezi acest popor pe care îl reprezinți prin funcția pe care o deții”, a mai adăugat acesta.

Tinerii au lăsat punga cu bănuți jos, la intrarea în Președenție, în speranța că acestea vor ajunge la Igor Dodon.

„Cred că cel mai mare dușman al Republicii Moldova este în continuare corupția, iar corupții stau astăzi bine mersi în unele fotolii, iar în celule, unde ar trebui să stea, este liber. Eu am văzut că sunt și agramați în fruntea acestui mic grup de oameni, plus că habar nu au de istorie, dar am văzut și o incoerență în logica gândirii. Pentru mine această abordare agramată este una tragică”, a venit cu replică purtătorul de cuvânt al președintelui Igor Dodon, Ion Ceban.