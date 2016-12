(foto/video) Frumusețea nordului împreună cu Porsche!

An de an compania Porsche organizează după Cercul Polar din Finlanda evenimentul Porsche Winter Driving Experience. Cei mai importanți clienți și jurnaliști vin aici pentru a încerca cele mai noi și sportive modele Porsche pe zăpadă și gheață.

Pentru că evenimentul din acest an a început de curând și va continua până prin februarie, constructorul german ne-a pus la dispoziție o galerie frumoasă de poze cu cel mai mic SUV din gamă - Porsche Macan Turbo ce are sub capotă un V6 bi-turbo ce dezvoltă 400 de cai putere sau chiar 440 de cai cu ajutorul pachetului de performanță, date ce îl ajută să accelereze în doar 4.6 sau respectiv 4.2 secunde.

Vedeți un reportaj video și galeria foto pe AutoBlog.MD.