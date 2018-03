(foto/video) Fosta soţie a lui Stephen Hawking i-a salvat viaţa fizicianului în 1985. Jane Wilde: „Doamna Einstein a spus că fizica era unul dintre motivele divorţului”

Deşi a fost avertizată de prieteni că se căsătoreşte „într-o familie foarte nebună”, fata inocentă de 21 de ani a avut încredere că Stephen o va aprecia şi va fi alături de aceasta, conform relatărilor lui Jane din cartea sa scrisă în 2013, Travelling to Infinity: My Life with Stephen.

Lucrurile nu au stat deloc aşa, deşi a durat 26 de ani şi cei doi au avut trei copii. Jane a precizat că „erau patru în familia noastră”. „Stephen, eu, boala şi fizica. Dacă elimini boala lui, tot rămâne fizica. Ştiţi, doamna Einstein a spus că fizica era unul dintre motivele divorţului”.