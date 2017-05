(foto/video) CRONOFRAF 2017 își deschide ușile pentru tinerii cinefili: 10 filme documentare despre adulți în devenire

Adolescenți și tineri cinefili sunt așteptați la Festivalul Internațional de Film Documentar CRONOFRAF 2017 cu o selecție de 10 filme documentare. Filmele abordează teme relevante acestei categorii de vârstă: căutarea și găsirea de sine, depășirea primelor obstacole, deprinderea independenței și aflarea propriilor pasiuni.

„First essay” este un film eseu, un amestec chibzuit de text și imagine, care relatează despre... încercarea de a face un film eseu.

„Happiness is not far away” urmărește persistența unei tinere japoneze care, pentru a deveni balerină, lasă în urmă familia și familiaritatea mediului și intră la Școala de Balet din Perm, Rusia. Aici ea descoperă rafinamentul și exigența baletului, dar și dura realitate a imigrării. Regizoarea filmului este invitata festivalului și va participa la un Q&A după proiecția filmului.

„Bikeportraits” relatează încercarea unui tânăr creator de animație și iubitor de ciclism de a explora și a înțelege diverse orașe ale lumii, urmărind cultura locală a bicicletei.

„Kids of Tehran”, un alt documentar despre pasiuni, surprinde îndrăzneala, rebeliunea și avangardismul primului grup de skateri din capitala uneia dintre cele mai convenționale și tradiționaliste țări din lume, Iran.

„Train to Adulthood” a fost selectat la International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Filmul urmărește trei adolescenți care, loviți în plin de duritatea societății în care trăiesc, găsesc refugiu la Calea Ferată a Copiilor din Budapesta, administrată în totalitate de un grup comunitar de 500 de adolescenți.

În Lo ves,Patty Bonet, tânăra protagonistă și regizoare a filmului relatează cum este să trăiești având albinism, o condiție genetică asociată cu defecte ale vederii.

Filmul „Vida” explorează granița dintre realitate și ficțiune șite lasă cu întrebarea “Ce este real și ce este înscenat?”, atunci când Vida, o tânără bibliotecară timidă, acceptă să se filmeze în scurtmetrajul lui Diego, participant la un workshop susținut de regizorul iranian Abbas Kiarostami.

Într-un film despre maturitate timpurie, „Two Worlds”, membrii aceleași familii percep realitatea în două limbaje diferite. Adolescenta de 12 ani, Laura, preia rolul urechilor și gurii părinților săi surdo-muți în navigarea spațiului social și narează despre dificultatea de a înțelege viața print-un limbaj pe care doar ea îl posedă.

„Deep water” îi suprinde pe Dominik, un adolescent de 13 ani, campion național la înot, și pe mama acestuia, care îl crește de una singură, în momentul când aceștia află că Dominik trebuie să renunțe la sportul de performanță.

Iar filmul „Up” prezintă povestea lui Gal, omul care, datorită perseverenței și pasiunii, a trecut peste incapacitatea sa fizică, ca să ajungă dublu campion al Jocurilor Paralimpice și iubitor al sporturilor extreme.