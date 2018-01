(foto/video) Basarabeanca stabilită la Roma care gestionează propria afacere de 13 ani

Alungată de sărăcia din Moldova, ca și alți zeci de mii de conaționali de-ai noștri, Elena Cârlig a găsit refugiul în Italia, la Roma, unde de 13 ani gestionează propria afacere. Este vorba despre un atelier de croitorie și o curățătorie de haine.

”Când am venit în Italia, în 1998 m-am înregistrat la Caritas, pentru că așa este practica, ca să fii ajutat să îți găsești de lucru. De asemenea, Caritas îți oferă mâncare și strictul necesar. Am îndeplinit un formular despre mine, ce am lucrat în Moldova. Iar peste câțiva ani, adică în 2004 am fost chemată la Caritas ca să fiu anunțată că mi se propune un credit de 15.000 euro de la fundația „Risorsa Donna” care activează pentru ca femeile migrante să se integreze în societatea italiană”, a povestit reprezentanta din diasporă.

Între altele, Elena Cîrlig povestește cum a fost amenințată în anii '90 de către regimul de la Tiraspol.

Cum a reușit basarabeanca să pună pe picioare afacerea și în ce condiții l-a cunoscut pe președintele italian Giorgio Napolitano vedeți în continuare pe blogul elenarobu.md.