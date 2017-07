(foto/update) „Bebelușii pușcăriei fără copilărie” - singurul proiect din țară care vizează copiii născuți în penitenciare, riscă să nu fie realizat

Mai multe mame din Republica Moldova au lansat un poiect - „Bebelușii pușcăriei fără copilărie”. Inițiativa prevede amenajarea unei camere de joacă pentru micuții care cresc de la naștere și până la vârsta de trei ani alături de mamele lor în Penitenciarul nr.7 - Rusca.



Potrivit autoarelor proiectului, inițial șeful închisorii a dat undă verde acestei inițiative, iar la scurt timp acesta s-ar fi răzgândit.

„Din mai multe vizite la pușcăria nr. 7 Rusca, noi am văzut că acei bebeluși își petrec timpul alături de mamele lor între 4 păreți fără nici o activitate fizică sau intelectuală ce ar putea dezvolta interesul copiilor și de a-l face fericit. De aceea noi am cerut pușcăriei Rusca să ne ofere un spațiu, iar de restul ne ocupam noi. Un proiect frumos in care ne-am implicat cu tot sufletul riscă să nu mai prindă viață. Avem asigurat tot necesarul pentru a amenaja camera de joacă pentru copiii crescuți dupa gratii și culmea, conducerea penitenciarului deja nu ne poate oferi încăperea promisă”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de socializare.

La rândul lor, reprezentanții instituției penitenciare au menționat că iniţial, în sectorul „Mame cu copii”, era preconizată amenajarea unei camere de joacă, însă odată cu creşterea populaţiei penitenciare a crescut şi numărul de mame deţinute cu bebeluși. Prin urmare, acel spaţiu destinat camerei de joacă a fost ocupat de două mame cu copii, iar în prezent Penitenciarul nr.7-Rusca nu dispune de o încăpere liberă care ar putea fi destinată distracţiilor pentru micuți.

Proiectul „Bebelușii pușcăriei fără copilărie” este singurul de acest gen în Republica Moldova. Autoarele inițiativei au anunțat pentru mâine, ora 10:00 o conferință de presă, susținută la agenția INFO-PRIM NEO.