(foto) Vom avea decorațiuni de Paște în Scuarul Catedralei. Silvia Radu: „Cu ajutorul unui investitor privat care iubește Chișinăul”

După ce municipalitatea a anunțat că în acest an s-ar putea să nu avem decorațiuni de Paște în Scuarul Catedralei , dat fiind faptul că sunt prea scumpe, astăzi primarul interimar Silvia Radu a declarat că totuși scuarul va fi amenajat. Primarul spune că amenajarea a fost posibilă datorită unui „investitor privat care iubește Chișinăul”.

Decorațiunile urmează să fie instalate în această sâmbătă.

„Vom aduce decorațiuni moderne. Ceea ce vedeți în poze va fi și în realitate. Acestea vor fi amplasate, începând cu ziua de sâmbătă în Scuarul Catedralei pentru bucuria copiilor, dar și a adulților.

În anii trecuți am avut decorațiuni mult prea scumpe și cred că nu erau așa de frumoase. Anul acesta am decis să nu mai folosim banii publici și să plătim de două ori mai mult așa cum se făcea anii trecuți, în schimb, cu ajutorul unui investitor privat care iubește Chișinăul, reușim să montăm aceste decorațiuni superbe pentru a aduce un plus de frumusețe sărbătorilor pascale”, a scris Silvia Radu.