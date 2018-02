(foto) Varianta „maritimă” a hipercarului Mercedes-AMG Project One nu strică să o ai la casă

Crearea proiectului Cigarette Racing 515 ONE are drept sursă de inspiraţie cel mai puternic Mercedes-AMG – Project One.

Barca super sport are o lungime totală de 15 metri, dar un ampatament mai mare cu 30% care a permis montarea a şase locuri pentru pasageri, comparativ cu Marauder AMG.

Pub

Află ce viteză poate dezvolta şi vezi mai multe imagini, pe AutoBlog.MD