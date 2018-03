(foto) Urmaşul lui BMW Seria 6 Gran Coupe vine la Geneva Motor Show în calitate de concept

Singura imagine ne arată din profil un automobil a cărui forme sunt asemănătoare cu cele ale modelului BMW Seria 6 Gran Coupe care nu se mai produce.

Niciun alt detaliu, în afară de mesajul „Stay tuned. More to come in Geneva next week”, nu a fost dezvăluit deocamdată. Vezi continuarea articolului şi care sunt concluziile făcute după vizualizarea imaginii teaser, pe AutoBlog.MD