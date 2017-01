(foto) Un moldovean stabilit cu traiul în Italia a salvat o bătrână de la moarte

Un moldovean stabilit cu traiul în Italia a devenit eroul unei bătrâne, după ce a salvat-o dintr-un incendiu izbucnit în locuința femeii, scrie estense.com.

Vecinii au observat fumul intens și au chemat pompierii. Totuși, moldoveanul Radu Benderschi, în vârstă de 33 de ani a decis să pătrundă în locuință pentru a salva proprietara imobilului.

„M-a luat de braț și mi-a spus că trebuie să urcăm la nivelul superior pentru a stinge salteaua care s-a incendiat. Totuși, nu era cazul, fiindcă flăcările s-au răspândit pe tot nivelul superior. Ea insista, astfel că am fost nevoit să o trag cu forța în afara casei, după ce am deconectat un cuptor, care a fost aprins pentru a pregăti ceva de mâncare. În casă nu era energie electrică, iar doamna avea multe haine pe ea, fiindcă nu funcționa sistemul de încălzire. Nu știu cum e posibil să locuiești în astfel de condiții. Ea nu și-a dat seama că era în pericol, astfel că am fost nevoit să o scot cu forța din locuință”, povestește moldoveanul.

Ulterior, au venit pompierii care au avut nevoie de câteva ore pentru a localiza incendiul.

Moldoveanul Radu Benderschi locuiește împreună cu familia sa de mai bine de 10 ani în Italia și este angajat la o întreprindere care se ocupă de transportarea medicamentelor. „Am făcut doar ceea ce ar fi trebuit să fac”, a mai spus moldoveanul.