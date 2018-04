(foto) Un hotel de patru etaje din India s-a prăbuşit după ce a fost izbit de o maşină. Au fost înregistrați zece morți

Clădirea, situată lângă o staţie de autobuz aglomerată, s-a prăbuşit sâmbătă noaptea. Echipe de poliţişti şi pompieri au scos de sub dărâmături 10 de oameni în viaţă în operaţiunile de salvare din timpul nopţii, transmite AGERPRES.



Însă două femei şi opt bărbaţi, despre care se crede că sunt personal şi clienţi, au murit. Doi dintre răniţi sunt în stare critică şi au fost spitalizaţi", a declarat şeful poliţiei din zonă, Sanju Kamle, prin telefon de la locul incidentului, pentru dpa.



Conform presei locale, clădirea s-a prăbuşit după ce o maşină a izbit clădirea.



Am lansat investigaţii pentru a stabili cum s-a produs prăbuşirea. Clădirea, veche de peste 60 de ani, se afla deja într-o stare avansată de degradare, spuse Kamle.



Operaţiunile de salvare au fost încheiate şi poliţia a stabilit că nu mai sunt oameni prinşi sub dărâmături. În oraşele indiene există mai multe clădiri vechi şi nesigure, construite cu materiale care nu corespund standardelor, şi deseori sunt raportate prăbuşiri ale acestora.



Cel puţin 34 de persoane au murit după ce o clădire de apartamente s-a prăbuşit în metropola occidentală Mumbai în august 2017.



Şeful guvernului statului Madhya Pradesh, unde se află oraşul Indore, a anunţat duminică o compensaţie de câte 200.000 de rupii (aproximativ 2.500 de euro) pentru familiile celor care şi-au pierdut viaţa şi 50.000 de rupii (625 euro) pentru cei răniţi.