(foto) Transformare spectaculoasă! Cum au reușit câțiva tineri creativi să amenajeze un centru modern într-un etaj complet ruinat

Un magazin specializat în decorațiuni interioare s-a redeschis după ce și-a schimbat oficial locația. Administratorii au ales o veche clădire distrusă și au renovat primul etaj, oferindu-i un aspect unic. După trei luni de muncă continuă magazinul, de un albastru ceresc, arată acum complet diferit.

„Clădirea s-a dovedit a fi foarte problematică. În unele camere am instalat gemuri, întrucât ele nu erau. Pereții se surpau. În ultimele 15 zile am avut un regim de 14-16 ore de muncă. Am cărat sute de cutii, am aranjat zeci de metri de veselă”, a mărturisit proprietara magazinului pe rețele de socializare.

Clădirea magazinului a fost construită în 1895 ca și reședință boierească, după care a fost școală de muzică.