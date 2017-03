(foto) Tekwill își deschide oficial ușile pentru a găzdui inovația și excelența în domeniul IT

La data de 15 martie 2017 la Chișinău va avea loc deschiderea oficială a Centrului de Excelență în domeniul TIC „Tekwill”, platforma educațională și hubul antreprenorial menit să amplifice rolul și potențialul industriei Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) din Moldova.

Creat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Tekwill își propune să dezvolte competitivitatea sectorului TIC prin inițiative educaționale racordate la cerințele industriei, susținerea antreprenoriatului IT și crearea produselor și serviciilor inovative. Tekwill este edificat în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC”, implementat de Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor (ATIC). Spaţiul dedicat Tekwill este pus la dispoziţie de Universitatea Tehnică a Moldovei, ca parte a angajamentului Guvernului faţă de acest proiect şi are o suprafaţă de 3400 m 2 .







Tekwill va contribui la soluționarea deficitul acut de resurse umane cu care se ocnfruntă sectorul TIC din Moldova, dar și lipsa unui ecosistem favorabil dezvoltării afacerilor IT. În prezent în acest domeniu sunt angajate circa 22 000 de persoane, ceea ce este insuficient. Tekwill va furniza instruire la standarde internaționale, suport în activitățile de antreprenoriat și acces la piața internațională de servicii și produse IT. Programele educaționale oferite vor acoperi o serie largă de subiecte, de la tehnologiile de bază până la cele mai actuale tendințe, cu accent pe proiecte practice.







În același timp, Centrul va exercita un rol important în dezvoltarea antreprenoriatului IT, susținând programe de accelerare, mentorat, facilitând transferul efectiv de know-how, dar și asigurând spații de coworking, evenimente antreprenoriale și de comunitate, posibilitatea de conectare la rețele locale și internaționale de investitori. Pe viitor, Tekwill va lansa și consolida direcția de cercetare și inovare în domeniul IT.



Tekwill va constitui un ecosistem complex, înzestrat cu resursele, tehnologiile și conținuturile care îi vor permite să răspundă promt și eficient necesităților tuturor categoriilor de beneficiari. Profesioniștii IT, studenții, startuperii, companiile TIC, reprezentanții mediului academic – toți se vor regăsi în inițiativele formulate și implementate în cadrul Centrului. Peste 1000 de persoane vor beneficia anual de activităţile şi iniţiativele lansate.



Deschiderea oficială Tekwill va avea loc pe data de 15 martie, cu participarea reprezentanților Guvernului Republicii Moldova, partenerilor de dezvoltare, mediului academic și beneficiarilor Centrului. Începând cu ora 09:00, Tekwill își va deschide larg ușile pentru toți doritorii să afle mai multă informație despre oportunitățile disponibile foarte curând în cadrul Centrului.



Vizitatorii vor avea și posibilitatea să participe în cadrul diverselor ateliere și acțiuni planificate, să facă un tur al Centrului, însoțiți de un ghid și să testeze aflarea în cadrul unui spațiu care își propune să găzduiască inovația și excelența. Pentru a oferi vizitatorilor o experiență desăvârșită și a asigura buna desfășurare a inițiativelor planificate, organizatorii roagă persoanele interesate să se înregistreze aici pentru participare.