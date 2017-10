(foto) „Sculpturi care te privesc în ochi”: O nouă compoziție va apărea la Valea Morilor- doi tineri pe skateboard

După sculptura de pe pietonală ce reprezintă doi îndragostiți, în capitală va mai apărea curând o nouă compoziție, doi tineri pe skateboard. Sculptura, realizată de Petru Glavan va fi instalată în parcul Valea Morilor, în decembrie, transmite moldnova.eu.

„Ieri am dat băiatul la turnat în bronz, iar vineri dau fata. Lucrez din iulie 2017, iar săptămâna asta le finalizez. Ce a fost mai greu a trecut. Eu și prietena mea am pozat pentru această compoziție. Cineva ne-a fotografiat, apoi am făcut banere mari”, a declarat Petru Glavan pentru portalul moldnova.eu.

Foto: Natalia Munteanu

Compozițiile din bronz, atât cea de pe strada pietonală Eugen Doga, cât și cea care urmează să fie adusă în Parcul „Valea Morilor”, fac parte din proiectul „Sculpturi care te privesc în ochi”. Ambele compoziții au costat 500.000 de lei.

UNIMEDIA amintește că de ziua orașului, pe strada pietonală Eugen Doga a fost inaugurată o sculptură a îndrăgostiților. El o așteaptă sub un felinar cu un buchet de flori, uitându-se la oră, iar ea veninând în grabă, cu pantofii în mână.