(foto) Scarlett Johansson a făcut o pasiune pentru un bucătar chef renumit și căsătorit

Recent a intentat divorțul de soțul său francez, Romain Dauriac, și încă se luptă în instanță pentru custodia fetiței sale Rose. Cu toate aceste întâmplări nefavorabile prin care a trecut actrița în ultima vreme, nimic nu a împiedicat-o să își păstreze calmul, frumusețea și încrederea în propriile forțe și să-și dezvăluie, mai nou, pasiunea pentru doi bărbați celebri.

Potrivit Okmagazine, în timpul apariției sale la emisiunea „The Howard Stern Show”, luni seara, Scarlett Johansson, 32 de ani, a dezvăluit că iubește în secret doi bărbați celebri, dar și faptul că a fost refuzată în trecut.

Howard i-a adresat întrebarea: „Cine nu ar vrea să fie cu tine!?” Modestă, blonda a răspuns: „Vreau să zic, există un fund pentru fiecare scaun. Sincer, sunt genul căreia îi place Gordon Ramsay,“ l-a luat ea prin surprindere pe prezentator.

Scarlett nu prea a avut noroc cu chef-ul bucătar britanic, în vâstă de 50 de ani, pentru că acesta este căsătorit și trăiește fericit cu soția sa Tana, încă din 1996. Există însă și un al doilea pretendent pe lista actriței. Ea a făcut o pasiune pentru un alt chef bucătar, mult mai în vârstă, care apare la TV, Anthony Bourdain (60 ani).

Oare Romain nu se pricepea deloc la gătit, de s-a despărțit Johansson de el? Starul din „Ghost in the Shell” a depus recent actele de divorț și are o fiica în vârstă de trei ani cu Romain Dauriac. Cu toate acestea, actrița a declarat recent că nu va discuta despre divorțul ei, de dragul fiicei sale.