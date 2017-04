(foto) Samsung Galaxy S8 și Galaxy S8+: Infinit imperfect

Acesta este review-ul Playtech pentru Samsung Galaxy S8 și Samsung Galaxy S8+, probabil cele mai bune smartphone-uri ale anului și, cu siguranță cele mai bune telefoane pe care le-am văzut până acum.

Samsung Galaxy S8 și S8+ au avut parte de o lansare „cuminte”. S-a trecut rapid prin specificații, nu am mai auzit laudele cu care eram obișnuițî, nu s-au mai făcut comparații cu gadgeturile concurenței. Poate din cauza incidentului cu Note 7, acest Icar al pieței de telefoane mobile, poate din cauza faptului că în ziua lansării se știau deja absolut toate detaliile despre aceste detalii. Sau poate doar ni s-a părut.

Cu toate astea, Samsung Galaxy S8 și S8+ au reușit să ne surprindă, oferind o experiență de utilizare foarte apropiată de perfecțiune. Mai jos puteți citi review-ul nostru pentru Samsung Galaxy S8 și S8+.

Specificații și preț Samsung Galaxy S8 și S8+

Înainte de a enumera specificațiile, merită menționat faptul că ambele telefoane au exact aceleași specificații, singurul lucru diferit fiind dimensiunea display-ului. O altă diferență ar fi cea de preț, dar despre asta vom vorbi mai târziu.

Samsung Galaxy S8 și S8+ vin cu diagonale ale ecranelor de 5,8 inci, respectiv 6,2 inci, iar rezoluțiile sunt pe măsură. Trebuie să ținem cont că avem de-a face cu un nou raport de aspect, de 18,5:9, iar în meniul telefonului există trei opțiuni de rezoluție. HD+, FHD+ și WQHD+. Cele două telefoane se bazează pe procesoare de ultimă generație Exynos 8895, create pe arhitectură de 10nm, și realizate chiar de Samsung. Samsung Galaxy S8 și S8+ oferă utilizatorilor 4GB de memorie RAM și 64GB spațiu de stocare. Samsung a păstrat slotul pentru card microSD, dar și rezistența la apă.

Bateriile erau cele care ne îngrijorau. Dacă este să raportăm numărul de mAh la dimensiunile ecranelor, 3.000 mAh și 3.500 mAh nu par a fi suficienți. S-ar părea, totuși, că ne-am înșelat, dar despre asta vom vorbi mai târziu.

Telefonul se încarcă printr-un conector de tip USB-C și am fost bucuroși să vedem și portul jack pentru căști. În acesta intră o pereche de căști AKG, aceleași despre care se vorbea în numeroasele zvonuri, căști care pot fi cumpărate separat pentru 99 de euro.

Dacă tot am ajuns la prețuri, merită menționat că Samsung Galaxy S8 și S8+ pot fi achiziționate de la Telekom, la abonament, la prețuri începând de la 1.499 lei (S8 cu abonament XXL de 24 de euro pe lună) și 4.099 lei (S8+, același abonament).

De ajuns cu specificațiile: să trecem la experiența de utilizare și la punctele pro și contra.

Review Samsung Galaxy S8 și S8+ – Puncte pro

Designul este cea mai mare noutate când vine vorba despre Samsung Galaxy S8 și S8+. Chiar dacă cele două telefoane se aseamănă cu modelele de anul trecut când vine vorba despre forme, senzația oferită este una complet diferită, în special datorită ecranului. Impactul vizual este puternic, iar aspectul este cu adevărat unic, cu toate că mai există și alte telefoane fără margini ale ecranului. Construcția este fluidă, fără întreruperi, iar atenția la detalii a producătorului poate fi considerată de-a dreptul impresionantă, având în vedere că display-ul are colțurile rotunjite, pentru a se potrivi formei dispozitivului. Camera nu mai este ieșită în afară, construcția este de o calitate incontestabilă, iar senzația generală este una premium. Un alt plus care merită inclus aici este faptul că S8 și S8+ sunt comod de folosit cu o singură mână, chiar dacă par alunecoase la prima vedere. Într-adevăr, S8+ ar putea fi prea mare pentru cei cu mâinile mai mici, dar având în vedere că are dimensiuni similare cu cele ale iPhone 7 Plus, dar display considerabil mai mare, tot iese în avantaj.

La capitolul performanță nu sunt lucruri de reproșat, deoarece telefonul nu dă rateuri. Aplicațiile pornesc rapid, multitasking-ul este de asemenea, aproape instantaneu, și n-am fost pus până acum în situația de a experimenta lag sesizabil în meniuri sau în altă parte. Nici jocurile nu pun probleme telefonului, deși mai avem de așteptat până ce dezvoltatorii își vor adapta creațiile și pentru noul format de ecran. Ce am remarcat la S8 și ne-a surprins plăcut a fost faptul că telefonul nu se încălzește aproape deloc. În timpul utilizării, indiferent cât de intensă a fost, telefonul a dat doar vag senzația că s-ar încălzi. Temperaturi ceva mai ridicate apar dacă ”forjezi” telefonul în timp ce e la încărcat, dar nici atunci nu ai parte de ceva deranjant. Încărcarea rapidă este destul de rapidă, iar telefonul se încarcă la capacitate maximă în aproximativ 90-100 de minute.

Autonomia pentru Samsung Galaxy S8 este surprinzător de bună, mai ales pentru o baterie de 3000mAh, care ar putea avea ceva probleme când vine vorba de un ecran cu o luminozitate puternică și cu rezoluții de până la WQHD+. Prima folosire a telefonului ne-a lăsat cu 43% la baterie după 16 ore de utilizare redusă pe rezoluția FHD+. O utilizare mai intensă a oferit aproximativ 23 de ore de autonomie, până la 5% baterie, cu 4:13 ore de screen-on time (aici am lăsat telefonul peste noapte cu internetul pornit, fără să a-l lăsa la încărcat, timp în care a pierdut undeva la 5-6%).

Utilizarea ceva mai intensă pe rezoluția HD+ oferă in jur de 17,5 ore de autonomie, timp în care internetul stă pornit tot timpul, preponderent pe conexiunea de date. Rezoluția WQHD+ este ceva mai slabă decât FHD+, dar rezultatul este tot decent. Aceleași lucruri se aplică și în cazul Galaxy S8+, iar acolo rezultatele sunt chiar mai bune. Cei 500 mAh în plus își fac simțită prezența, chiar dacă diagonala ecranului este mai mare. Dintre cele două, dacă sunteți în căutarea unui smartphone care să ducă o zi întreagă chiar și la folosire (foarte) intensă, atunci S8+ este modelul pe care îl recomandăm, scrie playtech.ro.

Camera foto este un alt plus important al acestui smartphone. Diferențele nu sunt foarte mari față de camera de pe Samsung Galaxy S7 edge, iar asta nu e rău, având în vedere că cea din urmă încă este pe locul al doilea în topul Dx0mark, la un an după lansare. Există unele îmbunătățiri în ceea ce privește detaliile, iar asta se datorează unui artificiu prin care telefonul face trei fotografii simultan și apoi le combină. Declanșarea este foarte rapidă, în orice condiții de lumină, iar software-ul este foarte bine optimizat și lucrează perfect cu senzorul. Culorile nu sunt foarte aprinse, iar asta ne-a deranjat un pic, și nici contrastul nu este foarte puternic, dar pozele sunt „corecte” din punct de vedere tehnic – fără prea mult zgomot la lumină scăzută, fără multe cazuri de supraexpunere/subexpunere, fără pixeli amestecați în blocuri de culoare.

Fotografiile făcute în condiții de lumină scăzută ies foarte bine: pixelii mai mari fac diferența aici, iar stabilizarea optică ajută și ea la realizarea de fotografii detaliate, fără „purici” de ISO, și clare. Filmarea este incredibil de stabilă, iar asta nu încetează să ne uimească. Cu S8, Samsung a reușit să ajungă iPhone din urmă și la acest capitol. Modul „Pro” este și el binevenit, mai ales dacă vorbim despre persoanele cunoscătoare și pasionate de fotografie care vor libertate atunci când pozează.

Interfața este futuristă, aerisită și foarte ușor de folosit. Poți dezinstala cu ușurință programele preinstalate, iar aspectul este excepțional. Este cea mai bună interfață pe care am văzut-o pe un smartphone cu Android anul acesta. Chiar și cei care preferă, în mod normal, interfața originală creată de Google pentru Android pot aprecia ce a făcut Samsung pe partea de design.

Puncte contra Samsung Galaxy S8 și S8+

Din păcate (sau din fericire pentru concurență) Samsung nu a creat telefonul perfect. Senzorul de amprente este un minus. De la iPhone 5S încoace, senzorul de amprentă este una dintre cele mai răspândite funcționalități ale smartphone-urilor, croindu-și loc chiar și pe segmentul entry-level de smartphone-uri. Este una dintre cele mai sigure modalități de blocare a accesului la un smartphone, iar companiile se laudă constant cu viteza de reacție și cu gradul de detaliu cu care este analizată o amprentă. Problema este că Samsung încearcă să se diferențieze de concurență și „nu mai crede în senzorii de amprentă”. S8 și S8+ au senzori de amprentă și sunt rapizi și preciși, dar au fost introduși ca o soluție de ultimă oră, iar asta se simte. Poziționarea este cea mai mare problemă, senzorii de pe Galaxy S8 și S8+ fiind puși pe partea din spate, chiar lângă cameră, nu sub ea. Ce înseamnă asta? O poziție incomodă de deblocare, o cameră mereu mânjită de atingeri și frustrarea de a nu nimeri senzorul din prima.

Samsung a încercat să compenseze, introducând soluții precum recunoașterea facială și scanarea irisului (funcție pe care am văzut-o prima dată pe Note 7). Din păcate, ele nu funcționează tocmai cum ar trebuie. Scanarea irisului, cu toate că oferă un grad de protecție mai ridicat, este dificil de utilizat. Funcționează bine la lumină, dar numai de la o anumită distanță, doar dintr-un anumit unghi, ceea ce e de înțeles, dar când combini funcția cu un senzor de amprente „disfuncțional”, rezultatele pot fi de-a dreptul frustrante.

Recunoașterea facială e mai mult un giumbușluc decât o metodă de securizare a datelor – da, prietenii nu îți vor putea debloca telefonul cu fețele lor, dar îl vor putea debloca cu o fotografie. În plus, în lumină scăzută, nu va funcționa foarte bine, deci încă un minus la acest capitol. În cazul Samsung Galaxy S8 și S8+, singura opțiune de deblocare viabilă este folosirea unui cod iar, în 2017, acest lucru nu ar trebui să se întâmple.

Bixby este un minus considerabil. Spunem considerabil din simplul fapt că, în loc să introducă un buton special pentru cameră (una dintre cele mai bune funcționalități ale S8 și S8+), Samsung a optat să aloce un buton (nepersonalizabil) unui asistent virtual care este disponibil în numai două limbi, a cărui implementare nu este tocmai originală și care poate fi înlocuit cu succes de mult-mai-popularul Google Now. Bixby ar trebui să identifice locuri și obiecte, să-ți zică locuri din zona ta, dar și de unde poți cumpăra anumite produse, dar nu face asta foarte bine – cel puțin nu când vine vorba despre obiecte.

În plus, Sony are, de aproximativ doi ani, o funcție similară (dar care nu îți permite să cumperi produsele fotografiate sau să vezi ce locuri de interes sunt în jurul tău). Pe lângă acest aspect, Bixby funcționează doar cu o mână de aplicații proprii Samsung, iar nu îl poți activa fără să apeși un buton (fie el fizic sau virtual). Pe scurt, dacă ești în altă cameră, iar telefonul este la încărcat, nu vei putea striga ceva de genul „Hello, Bixby!” pentru a-ți pune asistentul virtual să facă ceva pentru tine. Pare o funcție scoasă în față de Samsung în încercarea de a părea că aceste telefoane aduc ceva nou pe piață.

Concluzie și impresii Samsung Galaxy S8 și S8+

La prima vedere, S8 și S8+ par smartphone-uri perfecte. Nu sunt. Asta se datorează și faptului că un gadget perfect nu există, există doar gadgeturi perfecte în anumite momente. S8 și S8+ nu își arată minusurile tot timpul, dar atunci când o fac se lasă cu ochi dați peste cap și nerecunoscuți de senzorul de iris. Display-ul „infinit” este absolut superb, dar s-ar putea să nu fie chiar pe placul tuturor, mai ales că nu mai există versiunea „non-edge”, și s-ar putea să nu fie suficient pentru a-i convinge pe utilizatorii de S7 edge să facă trecerea la modelele noi. Totuși, una peste alta, Samsung Galaxy S8 și S8+ sunt, în opinia noastră, telefoane care vor redefini industria telefoanelor, iar pentru asta merită aprecierea noastră.