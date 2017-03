(foto) Romanul „În umbra pașilor tăi” a fost discutat de cititorii Clubului de lectură Books, Coffee & More

Clubul de lectură „Books, Coffee & More” a oferit o zi de neuitat admiratorilor autorului Vitali Cipileaga. Sâmbătă, 4 martie, aceștia s-au întâlnit într-un local din capitală și au avut posibilitatea să-i adreseze întrebări scriitorului despre cea mai recentă carte a sa, romanul „În umbra pașilor tăi”.

Prezentă la eveniment, Mariana Harjevschi, directorul general al rețelei de biblioteci publice B.P. Hasdeu din Chișinău și-a expus părerea: „Citind romanul lui Vitali Cipileaga am simțit pasiunea cu care a scris prin evidențierea detaliilor legate de viața personajelor și locurile descrise în carte. Am fost impresionată și de mesajul pe care îl transmite. Autorul intrigă cititorii cu o relație de dragoste a personajelor principale, însă pe lângă această relație, romanul mai are și un mesaj educativ. Mă refer aici la Carla, un personaj care se confruntă cu o dizabilitate și Vitali, foarte atent, subtil, ne sugerează nouă, cititorilor, cum trebuie să interacționăm și să empatizăm cu această categorie de persoane în viața reală și să nu le ignorăm din cotidianul nostru.”

„Începând cu săptămâna viitoare, zeci de exemplare ale romanului „În umbra pașilor tăi” de Vitali Cipileaga vor ajunge în rețeaua de biblioteci B.P. Hasdeu din mun. Chișinău și mi-aș dori foarte mult ca acest roman să fie împrumutat și citit de cât mai multă lume pentru că pe aceasta mizează pe care și-o pun bibliotecarii atunci când achiziționează o carte”, a adăugat Mariana Harjevschi, directorul general al Bibliotecii B.P. Hasdeu.

Ascultă online romanul „În umbra pașilor tăi” de Vitali Cipileaga.

Clubul de lectură „Books, Coffee & More” a apărut la începutul anului trecut și organizează întâlniri și discuții despre cărțile preferate ale participanților. „Ideea clubului de lectură a apărut din dorința de a împărtăși impresiile și părerile despre lectură cu alți cititori. Ne-am propus să selectăm și să discutăm pe marginea fragmentelor care ne-au plăcut mai mult. Pentru a înțelege mai bine gândurile scriitorului, îl invităm să ia parte la discuțiile noastre”, a spus Galina Prodan, inițiatoarea proiectului.

Romanul „În umbra pașilor tăi” a fost lansat la 23 decembrie 2016 și se află în top 10 cărți în librăriile din Republica Moldova și România.

Lumea lui Theodor se prăbușește în momentul în care o pierde pe Paula într-un accident rutier. De aici încolo totul își pierde orice rost. Lasă cariera în advertising, se mută cu traiul și începe o nouă viață. Însă fără Paula aceasta e o suferință continuă.

Într-o căutare interioară profundă, Theodor învață să nu mai gândească doar la timpul trecut și acceptă noile provocări ale vieții. Însă ce va face atunci când noile realități se contopesc prea mult cu trecutul său? Iar gândurile și amintirile sunt tulburate de un șir nesfârșit de întâmplări?

Un roman psihologic despre pierderi, secrete și căutări. O poveste care te strânge puternic la piept, amintindu-ți încă o dată de adevărata putere a dragostei.

Vitali Cipileaga este fondatorul www.devorbacutine.eu, o pagină web despre oameni, motivație și relații. A debutat cu „De vorbă cu Emma”, o carte de reflecții despre dragoste și viață, ce a cucerit inimile a zeci de mii de cititori. Este căsătorit și are un copil. „În umbra pașilor tăi” este primul său roman.