(foto) România: Nouă persoane au murit după ce microbuzul în care se aflau a căzut în râul Bistriţa, în judeţul Neamţ

Potrivit autorităţilor, „un microbuz care se deplasa pe D.N. 15, pe Podul de la Vaduri, de la Alba Iulia spre comuna Săvineşti, judeţul Neamţ, în care se aflau 10 bărbaţi, a căzut de pe pod, în canalul de aducţiune. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 25 de ani, din Săvineşti conducea o autoutilitară având direcţia de mers Bicaz-Piatra Neamţ, în localitatea Vaduri, înainte de podul ce traversează canalul râului Bistriţa, a pătruns pe sensul opus, a părăsit partea carosabilă şi a căzut în albia râului”, se arată într-un comunicat.

„În urma accidentului autoutilitara s-a scufundat, fiind scoasă de echipajele I.S.U. Neamţ, după activarea planului rosu de intervenţie. După scoaterea autoutilitarei din apă, au fost identificate în interior 7 persoane decedate, bărbaţi cu vârste cuprinse între 17 şi 45 de ani, din Săvineşti, Podoleni, Făurei, Bârgăoani şi Deleni, judeţul Iaşi, ulterior fiind găsite şi celelate 2 persoane, decedate. Un singur tânăr dintre cele 10 persoane aflate în autoutilitară a reuşit să se salveze, acesta fiind pasager pe locul dreapta faţă. A fost preluat ulterior de un echipaj SMURD şi transportat la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ, unde a fost diagnosticat cu TCC acut şi contuzie toraco-abdominală, rămânând internat la Secţia Chirurgie”, notează comunicatul.

„Din cercetările preliminare a rezultat ca accidentul s-ar fi produs ca urmare a unei defecţiuni la roata stânga spate, aceasta desprinzându-se de autovehicul în momentele premergătoare accidentului. Autoutilitara este proprietatea conducătorului auto şi are inspecţia tehnica periodică valabilă pana la data de 23.08.2018. În urma examinării acesteia s-a constatat ca dintre cele 6 locuri pe scaune, autoutilitara avea montate doar 3 scaune omologate în partea din faţă, iar în spaţiul destinat transportului de marfă, erau transportate, atât bagaje, cât şi 7 pasageri, pe bănci din lemn, improvizate. În cauză a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, cercetările fiind desfăşurate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ”, susţin autorităţile.

„Pentru reducerea victimizării prin accidente rutiere care au ca principală cauză de producere defecţiunile tehnice, structurile teritoriale de poliţie rutieră, au organizat, în primele 2 luni ale anului curent, 524 de acţiuni pentru control tehnic în trafic, la care au participat şi specialişti din cadrul Registrului Auto Român. În cadrul acestora, au fost aplicate 7.358 de sancţiuni contravenţionale, pentru defecţiuni tehnice”, mai spun autorităţile, scrie adevarul.ro.

Singurul supravieţuitor al accidentului din Neamţ este un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din comuna Podoleni. El se numeşte Ionuţ Vîrlan şi în momentul în care microbuzul a căzut în canalul de aduncţiune al râului Bistriţa, se afla pe locul din dreapta, lângă şofer. Ionuţ a fost preluat de Ambulanţă şi în prezent se află în îngrijirea medicilor la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ. „În microbuz erau doi fraţi: Ionuţ, de 22 de ani şi Ştefan Vîrlan, de 26 de ani. Ionuţ a scăpat din accident. Chiar acum merg la familia lui. Mama băieţilor e sărmană, trăieşte din ajutorul social. Încercăm să o ajutăm", a declarat Cristian Croitoriu, primarul comunei Podoleni.



Conform site-ului de ştiri zch.ro, ceilalţi pasageri din microbuzul care a plonjat în apă sunt: Ştefan Vîrlan, de 26 de ani, din Podoleni (Neamţ) Dan Bleambă, de 45 de ani, din Făurei (Neamţ) Denis Bleambă, de 19 ani, din Făurei (Neamţ) Ionuţ Tănase, de 26 de ani, din Făurei (Neamţ) Ionuţ Nechifor, de 17 ani, din Făurei (Neamţ) Constantin Lupu, de 19 ani, din Deleni (Iaşi) Ştefan Vrabie, de 45 de ani, din Bîrgăuani (Neamţ).