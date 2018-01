(foto) Quebec: Moldovean, numit „eroul zilei”, după ce a reușit să scoată la timp din tunel camionul său, care luase foc, evitând o catastrofă

Camionul se îndrepta spre orașul canadian Laval, din sud-vestul Quebecului, cu încărcătură de legume, când în tunel șoferul a observat că remorca camionului său se aprinsese.

"Când am intrat în tunel, am văzut o explozie aproape de anvelopă. Eram în mijlocul tunelului. După aceea, am văzut fumul și mi-am dat seama că era periculos. Am accelerat rapid pentru a ieși din tunel ", a spus Mihai Gilca, originar din Moldova, într-un scurt interviu cu reporterul TVA News.

Mihai Gilca a avut prezență de spirit pentru a-și da seama să accelereze și să scoată camionul din tunel, în loc să încerce să imobilizeze camionul în structura tunelului, mai relatează tvanouvelles.ca.

Fără reacția excelentă a șoferului, nu se știe ce s-ar fi putut întâmpla cu o semiremorcă care s-a aprins în tunel, țînând cont de fluxul de vehicule din spatele acesteia. Autoritățile au lăudat, de asemenea, sângele rece al moldoveanului.

Mihail Gilca, care locuiește în Quebec mai puțin de patru ani, nu a fost rănit. Odată ce adrenalina s-a disipat, șoferul a recunoscut că incidentul încă îl afectează. Își va lua câteva zile libere.