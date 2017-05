(foto) Primul Mercedes-Benz G 500 4×4² care a venit în Moldova. Iată cum arată şi unde este înmatriculat

Am ajuns să o vedem şi pe asta. Pentru prima dată în ţara noastră a „păşit” un exemplar al unuia dintre cele mai brutale modele produse de Mercedes-Benz – G500 4×4².

Tot-terenul este vopsit într-o culoare neagră, are mai multe inserţii/elemente din fibră de carbon şi nişte jante din gama AMG.

Primul lucru la care ne-am gândit când am văzut numerele-i de înmatriculare a fost că proprietarul este de prin Bulgaria, însă când am văzut fotografiile îndeaproape am observat că maşina e înregistrată în România!.

