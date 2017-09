(foto) Premierul Filip, amenințat de fostul ministru al Apararii? Ce mesaj a postat pe facebook șeful Guvernului

Pavel Filip a postat pe pagina sa de facebook un mesaj prin care anunță că este amenințat de fostul ministru al Apărării Valeriu Troenco. "Dacă îmi reduceți funcția soției mă duc lângă Andrei Nastase", se anunță în mesaj.

"Nu am făcut niciodată publice mesajele primite, dar atunci când ele capătă accente de șantaj sau amenințare, le consider inacceptabile și cred că e corect ca opinia publică să le cunoască.



Am primit acest mesaj din partea domnului Valeriu Troenco, un fost înalt funcționar al statului, de pe un profil care pare să-i aparțină.

Nu știu dacă soția sa lucrează la Registru, dacă funcția urmează să fie redusa și nu voi verifica această informație. Dacă îl vedeți însă și pe el devenit mare luptător pentru "dreptate" pe la opoziția protestatară, să știți ce-l mână în luptă", a scris Pavel Filip lângă mesajul anexat.

Fostul ministru nu a comentat deocamdată dacă acest mesaj este veridic.