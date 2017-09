(foto) Pregătirile sunt în toi pentru primul festival în podgorii - Must Fest 2017

Pe platoul Must Fest s-a dat start pregătirilor pentru primul şi cel mai mustos festival al toamnei. Pe podgorii deja a început instalarea scenei, amenajarea zonelor de degustare, de zdrobire a strugurilor şi a platourilor destinate şcolilor de vin.

“Festivalul Must Fest este dedicat în acest an aniversării a 65 de ani de la fondarea Combinatului de vinuri „Cricova”. Am pregătit o serie de activități pentru toate vârstele, must pentru toate gusturile și cea mai bună muzică ” a declarat Denis Șova, director general Centrul de Business şi Turism “Cricova-Vin”.

Până la amurgul zilei de joi, 7 septembrie, împreună vom descoperi zonele mustoase ale evenimentului: iarmarocul cu obiecte artizanale, muzeul Cricova în aer liber, școlile de vin, zona promenadei în podgorii, zona cu bucate tradiționale și nu doar, zdrobirea strugurilor și zona pentru cei mici - “Copilărie dulce”.

Iar la apus de soare ne vom distra pe ritmurile muzicii balcanice împreună cu legendarul Goran Bregović și Wedding and Funeral Orchestra.

Astăzi, reprezentanții de presă au fost pe platoul festivalului şi au avut posibilitatea să urmărească cum decurg pregătirile pentru primul festival al toamnei. Tot astăzi, în premieră a fost prezentat primul divin “Cricova”.

“De astăzi, diversitatea produselor „Cricova” devine mai mare. Vrem să vă prezentăm în premieră divinul „Cricova”, lansat cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Combinatului ”, a menționat Iurie Carp, directorul general al Combinatului de vinuri “Cricova”.

Divinul a fost maturat în butoaie fabricate din lemn de stejar şi se evidenţiază printr-o culoare pronunţată şi elegantă, la fel ca şi aroma complexă şi intensă. Putem simţi un buchetul bogat cu note de ciocolată, prune, smochine, dar şi nuanţe de flori de vanilie.

Jurnaliștii au fost surprinși cu o prestație din partea Alex Calancea Band & Guz în mijlocul podgoriilor Cricova.

Program Must Fest

Toate activitățile din programul evenimentului, precum școlile de vin și atelierele de creația vor dura de la orele 15:00 până la apusul soarelui, atunci când legendarul Goran Bregovic va pune pe jar balcanic toți ospeții.

Școlile vinului începând cu orele 15:30.

Muzeul în aer liber, iarmarocul și zdrobirea strugurilor 15:00-20:00.

Ateliere de creație 15:00-20:00.

Program Artistic

15:00 - Orchestra "Plai Moldovenesc" a Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne.

16:45 - Centrul Cultură și Artă al Primăriei or. CRICOVA cu ansamblul de dansuri populare "Hora Mare";

17:30 - Alex Calancea Band, Rupt și Guz;

20:00 - Legendarul Goran Bregovic și Wedding and Funeral Orchestra

Programul Must Fest se va sfârși cu focuri de artificii magnifice.

Transport

Ca să ajungi cu transportul personal din Chișinău până la Must Fest 2017 durează doar 15 minute, din Orhei - 37 minute, iar din Hîncești - 48 minute. Pentru oaspeții care vor veni cu transportul propriul, va fi asigurată o parcare gratuită.

Vă reamintim că la festival va fi asigurată o cursă de transport specială, cu o frecvență de 15 minute, în intervalul orelor 15:00 –22.00. Transportul va fi marcat cu autocolanta Must Fest, şi va avea ca punct de pornire staţia de vizavi de Circ.

Preţul unei călătorii este 5 lei.

Preț bilet:

Până la 5 septembrie (inclusiv): 350 lei

După 5 septembrie: 400 lei

Bilete la festival le găsiți aici:

https://iticket.md/event/mustfest-2017/

https://afisha.md/ru/events/festivaluri/3901/must-fest-2017

https://mticket.md/ro/must-fest-181.html

La recepția Beciurilor Cricova și magazinul de firmă Cricova (Chișinău, str. Sciusev 96)