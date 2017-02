(foto) Președintele și prima doamnă au înmânat cheile de la noua locuință unei familii nevoiașe

O familie nevoiașă beneficiază acum de o nouă casă în satul Bozieni, raionul Hîncești. Acest lucru a fost posibil datorită implicării mai multor oameni care au contribuit la colectarea fondurilor în cadrul campaniei condusă de prima doamnă. Aceasta, alături de președintele Igor Dodon au înmânat astăzi cheile de la noua locuință.

„După cum am promis la început de an, astăzi împreună cu Prima Doamnă am avut bucuria de a înmîna cheile locuinţei familiei Harcenco Olga şi Iuzic Mihail, care împreună cu cei 4 copii ai lor au trăit în casa care nu le aparţine și este într-o stare dezastruoasă, lipsindu-le strictul necesar pentru a supraviețui.

Cuplul împreună cu cele 2 fetiţe (de 2 luni şi respectiv de 5 ani) şi 2 baieţi (de 2 ani şi respectiv de 8 ani), au posibilitatea de a se muta imediat în noua lor casă spaţioasă, de 5 camere care are anexat şi un teren de 20 de ari. Am asigurat locuința cu tot strictul necesar precum: mobilier, frigider, aragaz, maşină de spălat automată.

Vreau să le mulţumesc celor care au reacţionat prompt la apelul nostru lansat acum două luni, în cadrul campaniei naționale de colectare a fondurilor și au contribuit la achiziţionarea acestei case, din raionul Hînceşti, satul Bozieni”, anunță pe pagina sa Igor Dodon.

Vedeți mai jos câteva poze cu noua locuință.