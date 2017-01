(foto) Pilonii site-ul UNIMEDIA, interviu pentru Everyday Journalism: O poveste de dragoste condimentată cu evenimente politice

Aurica și Cristian Jardan - o familie frumoasă, energică și pozitivă. Ei sunt pilonii care sprijină zi de zi portalul informativ UNIMEDIA. S-au cunoscut în 2008, la o conferință de presă, s-au plăcut și s-au căsătorit, iar rezultatul dragostei lor sunt cei doi copii Dragoș și David Luca.

Surprinși de un aparat foto, într-o atmosferă de sărbătoare, Aurica și Cristian au acordat un interviu pentru Everyday Journalism, unde și-au spus povestea lor de iubire și activitatea în jurnalism.

– Cum a început povestea voastră de dragoste?

– Aurica: La o conferință de presă. Era în luna decembrie 2008, eu eram reporter UNIMEDIA, iar Cristian, mai nou, reporter Pro TV. L-am zărit atunci când tot dădea întrebări, dar și subiectul conferinței era despre Pro TV, iar eu în sinea mea mi-am zis „deștept pare băiatul”. Mai ales că pe atunci tare puțini băieți vedeai pe teren. Apoi, ambii am fost acreditați la Comisia Electorală Centrală, era un an pre-electoral, multe ședințe. Dar eu am fost prima care i-am scris, aveam nevoie de niște numere de telefoane.

– Cristian: Pe teren, unde ne intersectam periodic. Mai ales, că erau vremuri frumoase în jurnalism. Culmea, Aurica era la UNIMEDIA! Conferințe de presă, epopeea bradului sau alegerile parlamentare din 2009. O poveste de dragoste condimentată cu evenimente politice!

