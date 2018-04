(foto) Pictura îi este forma de exprimare, ce l-a ajutat să ajungă departe: Artistul basarabean Constantin Botezat și-a expus lucrările în Parlamentul Portugaliei

Acest spațiu are un impact deosebit asupra artei contemporane și asupra societății artistice din vest permitând noi generații de a și dezvolta proiectele, conceptele și ideile artistice. Astfel tinerii au șansa de a studia despre organizarea evenimentelor, expozițiilor, workshopurilor dar la fel despre procesul de colecționare a operelor de artă, crearea unei rezidențe artistice și despre gestionarea unei galerii.

“ Sunt enorm de recunoscător pentru această bursă oferită de către Uniunea Europeană și pentru șansa de a crea noi proiecte aici, pe parcursul acestor luni am avut o echipă deosebită și impreună am creat expoziția „ The Absence of Awareness” în care m-am expus la fel alături de alți artiști portughezi. La fel am avut oportunitatea de a gestiona o rezidență artistică, de a studia despre activitatea menagereală a galeriei și sper mult în viitor să aplic toate aceste cunoștințe în cariera mea”, a declarat tânărul pictor.

În același timp, Constantin Botezat, a participat alături de alți artiști basarabeni în cadrul a doua expoziții oranizate de catre Ambasada Republicii Moldova din Portugalia. Primul eveniment a avut loc pe 1 Martie la Galeria “Espaco Memoria dos Exilios” din Estoril. Expoziția prilejuită aniversării a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Portugheză întrunește lucrări ale pictorilor moldoveni stabiliți în Portugalia, care în timp și-au demonstrat înalte calități artistice, lucrările lor fiind expuse atât în țară cât și în străinătate. Acest eveniment a avut loc datorită fundației Dom Luis I și primăriei Cascais. Cel de-al doilea eveniment cu acelasi prilej a avut loc in incinta Parlamentului Portughez, Președintele Comisiei parlamentare pentru Afaceri Externe și Comunități Portugheze Sérgio Sousa Pinto și Ambasadorul Dumitru Socolan au menționat relațiile de prietenie între cele două popoare și au evidențiat rolul important, în acest context, al comunității moldovenilor din Portugalia.

La fel tânărul pictor și-a expus lucrările la Galeriei “Graca” din Lisabona în cadrul exăpoziției “12x12” care reprezintă o adunare anuală, o expoziție de pictură, desen, gravură și alte tehnici care se întâmplă doar pentru o zi. Aceast eveniment reunește zeci de autori și studenți de artă care se confruntă cu munca lor, împărtășesc și schimb aceleași experiențe.

Iar de curând Constantin Botezat și-a început cel de-al doilea internship la o revistă din Londra în calitate de Graphic Designer pentru urmatoarele 4 luni.