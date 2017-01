(foto) Orheiul, neîncăpător în noaptea dintre ani. Mii de oameni au întâmpinat anul 2017 la concertul organizat în acest oraș

Seara a fost deschisă de trupa autohtonă Tharmis, care de fiecare dată încinge atmosfera la maxim. După ei au urmat băieții de la Zdob și Zdub, care au făcut să se cutremure piața Vasile Lupu sub dansurile celor ce sărbătoreau.

Pe scenă a urcat și legendara trupă Boney M, cu melodiile îndrăgite “Jingle Bells”, “The first Noel”, “White Christmas”, „When a child is born”, dar și alte melodii din repertoriul trupei. Culminația serii a fost un grandios foc de artificii, care a fost vizibil din orice unghi al orașului.

La granița dintre ani, Tudor Golub - președintele raionului, Valerian Cristea – viceprimar, Verejanu Pavel – președintele fracțiunii „Pentru Orhei” le-au dorit orheienilor și oaspeților La mulți ani!

Cu un mesaj de felicitare pentru toți locuitorii și oaspeții serii a venit și primarul de Orhei, Ilan Șor:

„Dragii mei orheieni!

Stimați concetățeni!

La sfârşit de an, este binevenit să tragem linie, să facem un bilanţ al reformelor frumoase pe care, împreună cu Dumneavoastră, am reuşit să le implementăm.

Pentru mine, anul 2016 nu a fost un an uşor. Însă, datorită Dumneavoastră şi doar împreună cu Dumneavoastră, am reuşit să realizăm lucruri frumoase şi acţiuni de succes.

În anul 2016, împreună cu echipa mea, am continuat să modernizăm oraşul Orhei şi să dezvoltăm proiecte de anvergură pentru bunăstarea locuitorilor oraşului.

Tot în anul 2016, am creat o nouă forţă politică - Partidul ŞOR, formaţiune care va aduce schimbarea în bine pentru cetăţenii întregii ţări.

Chiar dacă nu este la putere, Partidul ŞOR deja a început să implementeze unele proiecte sociale de succes, care au drept scop sprijinirea păturilor sociale şi a pensionarilor din Republica Moldova.

Vreau să Vă mulţumesc din suflet pentru susţinerea de care aţi dat dovadă ori de câte ori a fost necesar.

Împreună am demonstrat întregii ţări că suntem o familie mare, unită şi greu de învins.

În ajun de An Nou, vreau să Vă felicit din suflet şi să Vă doresc pace, lumină şi bunăstare în casele Dumneavoastră.

LA MULȚI ANI! LA MULȚI ANI iubiții mei orheieni, La mulți ani IUBITA NOASTRĂ MOLDOVĂ!”

(Mesajul a fost transmis prin intermediul avocaților)

Pentru ca oamenii să întâlnească noul an îndulciți, primăria a avut grijă ca fiecare să primească un cadou dulce, în formă de fulguleț, pregătit după o rețetă specială.

Pe strada centrală Vasile Lupu, oaspeții serii au putut vizita și cel mai grandios Târg de Crăciun din țară, unde și-au imortalizat cele mai frumoase momente, alături de Moș Crăciun și cel mai înalt Pom de Crăciun, l-au vizitat pe Moș Crăciun la reședința sa și au avut posibilitatea să devină eroii unui castel fermecat, alături de personaje de poveste.

De menționat este că, în acest an, de Revelion, autoritățile de la Chișinău nu au organizat niciun concert în centrul capitalei.