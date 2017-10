(foto) O nouă ironie marca Dorin Chirtoacă: „Pentru pațanito: fără pererito, ce am fi construito? O fighito

După ce ieri, primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoacă, a comentat parodia moldovenească a piesei „Despacito”, în care se cântă despre problemele orașului Chișinău, astăzi edilul continuă să facă glume pe seama acestui subiect. Într-o postare pe Facebook, acesta le-a transmis încă un mesaj ironic autorilor parodiei: „fără pererito, ce am fi construito? O fighito (...) Am fi ajuns la acest rezultat?”, s-a întrebat retoric, Dorin Chirtoacă.

Totodată, în contextul în care a mai rămas doar o lună până la referendumul cu privire la demiterea sa din funcția de primar general, Dorin Chirtoacă a lansat un apel către locuitorii capitalei în care îi îndeamnă să nu participe la plebiscit.

„Probabil aș folosi această poză ca emblemă și acolo, în acel loc aș prezenta raportul pentru 10 ani de activitate, în cazul în care aș avea posibilitatea să o fac. Și apoi poftim referendumuri, deși apelul nostru este să stăm acasă pe 19 noiembrie și să nu susținem prostia socialiștilor! În acest fel el nu va trece și le va fi învățătura de minte. Greșeala lor este ca ei neagă tot ce s-a făcut (cum au facut-o și în clipul cu „Despacito de Moldova”) și prin asta devin ridicoli.(...) Pentru pațanito: fără pererito, ce am fi construito? O fighito, am fi construito... Am fi ajuns la acest rezultat?, a scris edilul suspendat al capitalei.