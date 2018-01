(foto) O maşină în stare perfectă, dar cu peste 80 de mii de km întorşi, va ajunge curând în Moldova

"Masina in stare perfecata a sa fie in Md in zece zile". Aceasta este descrierea succintă şi în acelaşi timp suspectă a unui anunţ de vânzare a unui automobil, care a apărut recent pe un portal specializat din Moldova.

Este oferta pe măsura aşteptărilor? Aflaţi în cele ce urmează!