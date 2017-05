(foto) O femeie obeză din Șoldănești, care cântărește peste 300 de kilograme, a avut nevoie de SMURD pentru a ajunge la spital

O femeie în vârstă de 49 de ani din satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, a fost transportată la Spitalul Clinic Republican, cu ajutorul salvatorilor de la SMURD. Pacienta, care cântăreşte peste 300 de kg, a avut nevoie de intervenția medicilor după ce a început să se sufoce din cauza greutății.

Femeia este bolnavă de diabet zaharat. În urma spitalizării, ea a fost investigată de către medicul endocrinolog, conf. univer. Gheorghe Caradja. Doctorul a declarat pentru presă că, aceasta s-a adresat o singură dată la specialişti şi nu a respectat cu stricteţe regimul alimentar, fapt confirmat și de pacientă.

„Am dorinţă, dar nu am tărie de caracter. Mă alimentam cum se alimentează toată lumea de la ţară, şi cu o friptură de purcel, şi brânză şi smântână. Acum mănânc hrişcă, ovăz, legume. Îmi amorţeşte burta, dorm pe şezute. Şi picioarele „îmi curg”, mă sufocam, nu puteam dormi noaptea de aceea am decis să vin la spital. În casă mă ajută lucrătorul social şi soţul. Până acum toţi anii doar am existat. Vreau şi eu să trăiesc” relatează femeia.

La moment, doamna a fost internată în secţia Reanimare Terapeutică, iar când starea ei se va ameliora, ea va fi transferată în Secţia Endocrinologie, spun doctorii.

„Acum se selectează tratamentul medicamentos care va fi administrat. Eu îi voi stabili regimul alimentar necesar pentru starea dumneaei. Majoritatea cazurilor de obezitate sunt legate de alimentaţia incorectă. În acest caz nu este recomandat tratament chirurgical. Ea trebuie să fie pacient disciplinat şi să respecte ceea ce îi prescriu doctorii. Dacă va urma sfaturile noastre, e posibil să slăbească săptămânal aproximativ 3 kg” a declarat medicul endocrinolog, conf. univer., Gheorghe Caradja.

Deocamdată nu se cunoaşte cât timp femeia va sta internată în spital.