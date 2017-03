(foto) Noua generaţie Skoda Yeti a fost văzută fără camuflaj. Trebuie să vezi cum arată

Maşina fără camuflaj se va deosebi radical în materie de design, fiind o copie mai mică a fratelui său Kodiaq, iar în dimensiuni per ansamblu va fi ca şi SEAT Ateca.

Câteva fotografii mai puţin calitative au fost publicate de Auto.cz. Persoana care le-a realizat şi a trimis imaginile la redacţie a menţionat:

„Pe drumul din Jicin spre Mlada Boleslav am observat un automobil fără logo dar care seamănă cu Kodiaq. Apropiindu-mă de el am văzut că proporţiile nu corespund cu cele ale noului SUV Skoda. Şi doar atunci când am văzut câteva elemente încă fiind camuflate mi-am dat seama că este noul Skoda Yeti”.