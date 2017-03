(foto) Mașina șefului SIS, implicată într-un accident rutier tăinuit de instituție

BMW-ul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în care s-ar fi aflat și șeful SIS, Mihai Balan, a fost implicat într-un accident rutier, care s-a produs luni dimineață la interecția străzilor Vlaicu Pârcălab și A. Sciusev din capitală. Instituția însă nu a informat opinia publică despre accident, iar șoferița care conducea cealaltă mașină susține că accidentul a fost unul „ciudat” din mai multe puncte de vedere și că cei doi bărbați din BMW au părăsit locul accidentului, pe furiș, fără a se prezenta.

Luni, 13 martie 2017, fotograful Constantin Grigoriță a plasat pe o rețea de socializare mai multe imagini cu un banal accident rutier.

Un BMW, cu numerele de înmatriculare ZHD 027 s-a tamponat cu un Opel Corsa, la volanul căruia se afla o tânără, Mariana, scrie Ziarul de Gardă.

Ulterior, ZdG a constatatat însă că BMW-ul implicat în accident aparține SIS, fiind folosit de șeful instituției, Mihai Balan. Informația a fost confirmată de mai multe persoane din anturajul organelor de drept.

Mariana, persoana care se afla la volanul mașinii Opel Corsa a declarat pentru ZdG că după accident, din BMW au coborât două persoane „un tânăr și un bărbat mai în vârstă, sur la cap, care era în calitate de pasager. După accident, ei au plecat. S-au făcut nevăzuți prin mulțime că noi nici nu am observat…”, relatează tânăra. Am întrebat-o pe aceasta dacă persoana la care face referire este șeful SIS, Mihai Balan, însă aceasta ne-a informat că nu cunoaște cum arată acesta.

„Am fost apoi la Dispensarul Narcologic, am dat analize, apoi am fost la poliție. La poliție l-am văzut din nou pe bărbatul ăsta, în vârstă, care era în mașină. Vorbea liniștit și le-a zis polițiștilor că, „dacă ceva, ne sunăm”. Eu când am dat mărturii, el a intrat în cabinet și parcă așa trebuia să fie, nu mă cunoaște, nimic. Dar, după ce el a plecat de la accident, a venit alt băiat care a urcat în mașină. S-a încuiat în mașină și a stat. Peste vreo jumătate de oră a venit cu totul alți băieți, au luat mașina. Evacuatorul a venit. Polițiștii stăteau pe lângă mașină. După accident, de mașina BMW-ului nici nu s-au apropiat. Doar la mine. Da, accidentul mi s-a părut ciudat. I-am întrebat pe polițiști, de ce ei au părăsit locul accidentului. Că ei nu au dreptul. Ei nici măcar nu au venit să vadă ce e cu noi, dacă suntem vii sau morți. Eu am chemat salvarea, am chemat poliția. La mine în mașină erau niște rude, care erau înscrise la spital…”, relatează tânăra.

Continuarea AICI.