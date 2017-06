(foto) Loredana a ajuns în Tibet și s-a întâlnit cu Dalai Lama: Voiam să-i spun că-l iubesc şi voiam să simtă că dragostea mea

Cea mai titrată artista din România, Loredana a postat luni dimineaţă pe pagină să de Facebook o fotografie în care ea şi Dalai Lama se ţin de mâna. Fotografia este însoţită de următorul text:

„Mi-am dorit mult să-l întâlnesc pe Dalai Lama. Voiam să-i spun că-l iubesc şi voiam să simtă că dragostea mea vine din ceea ce am învăţat de la EL. Să-i dăruiesc puţin din ceea ce, cu ajutorul lui, am învăţat să primesc de la oamenii buni care inspiră şi mă însoţesc în viaţă şi pe scenă. ”Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.” Zilele trecute când l-am întâlnit mi-a dat o misiune şi voi face tot ce ţine de mine pentru că Dalai Lama să vină în România.Cu dragoste, din inima. Loredana”, a mărturisit artista pe contul său de pe reţeaua de socializare.

Loredana a povestit în multe interviuri despre preocupările sale pentru o educaţie spirituală susţinută, fiind o frecvenţa practicantă de yoga şi o promotoare a unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat. Întâlnirea cu Dalai Lama era unul dintre marile sale visuri care a devenit realitate.